Almanya'dan Osman Kavala'ya Goethe Madalyası

Almanya’nın en prestijli devlet nişanlarından biri olan Goethe Madalyası’nın 2025 yılı sahipleri açıklanırken, Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala da ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı.

Ödül bu yıl, Çinli dil bilimci Li Yuan, Belçikalı yazar David Van Reybrouck ve Türkiye’den iş insanı ve sivil toplum aktivisti Osman Kavala’ya verildi.

Ödül töreninin Alman yazar ve bilim insanı Johann Wolfgang von Goethe’nin doğum günü olan 28 Ağustos’ta verilecek.

ÖDÜLÜ AYŞE BUĞRA ALACAK

Ödülü Kavala’nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra alacak. Buğra, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kendisinin gidip madalyayı alması çok güzel olurdu. Biraz ümitlenmekte kendimi hâlâ engelleyemiyorum" ifadelerini kullandı.

DW’ye konuşan Buğra, "Biraz burukluk duygusu veriyor insana... Kendisinin gidip madalyayı alması çok güzel olurdu. Biraz ümitlenmekte kendimi hâlâ engelleyemiyorum, belki kendisi gidebilir, kendisi alabilir ödülünü diye...

Bu ödülü Osman'ın durumuna bağlamak istemiyorum. Hukuki süreci nasıl etkiler, cezaevinden çıkmasını ya da kalmasını nasıl etkiler, bunları düşünmek istemiyorum” dedi.

Kaynak: DW Türkçe