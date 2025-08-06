Abdulkadir Selvi'den Dikkat Çeken Yazı! Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya Ne Olacak?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, PKK'nın silah bıraktığı ve Meclis'te komisyon kurulduğu dönemde, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarak siyasete dönmesi gerektiğini belirttiği bir yazı kaleme aldı. Öte yandan Selvi, Osman Kavala ve Gezi davası mahkûmlarının dosyalarının yeniden değerlendirilmesinin iç barış ve Batı ile ilişkilere katkı sağlayacağını söyledi.

Son Güncelleme:
Abdulkadir Selvi'den Dikkat Çeken Yazı! Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya Ne Olacak?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Dün ilk kez bir araya gelen ve isminin "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olması kararlaştırılan komisyon toplantısındaki konuşmalara değinen Selvi, tüm partilerin "İç cepheyi tahkim etmeliyiz" ifadelerinde ortaklaştığına dikkat çekti.

'DEMİRTAŞ'IN CEZAEVİNDEN ÇIKMASINI BEKLERİM'

PKK'nın silah bıraktığı ve Meclis'te bir komisyonun kurulduğu bu dönemde, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarak siyasete dönmesi gerektiğini belirten "Biliyorum çok taşlanacağım. Ağır hücumlara maruz kalacağım" ifadeleriyle kaleme alan Selvi, şunları söyledi:

"Komisyonun yapacağı çalışmalar sonucunda Türk Ceza Kanunu’nda, Terörle Mücadele Kanunu’nda ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda değişiklikler yapılacak. Selahattin Demirtaş’ın bundan yararlanması bekleniyor. Bence de geçmişe bir sünger çekip, yeni bir başlangıç yapmak gerekiyor. Selahattin Demirtaş bu sürece güçlü bir şekilde destek verdi. Yeni sürecin inşasında da önemli roller üstlenebilir. O nedenle Selahattin Demirtaş’ın da yasal değişiklikler yapıldıktan sonra cezaevinden çıkıp, siyasi süreçte yer almasını beklerim. Buna ihtiyaç var."

'OSMAN KAVALA DOSYASI YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ'

Ayrıca, Osman Kavala başta olmak üzere Gezi davasından tutuklananların dosyalarının yeniden değerlendirilmesinin önemine dikkat çeken Selvi, bu adımın hem iç barışı güçlendireceğini hem de Batı ile ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını ifade etti. Selvi, "Yeni süreç adına Batı dünyasına olumlu bir mesaj olmaz mı? Bence olur" diyerek, bu adımların Türkiye'nin iç ve dış politikasına katkı sunabileceğini söyledi.

‘Selahattin Demirtaş Tahliye Edilebilir’ Avukatı Tarih Verdi‘Selahattin Demirtaş Tahliye Edilebilir’ Avukatı Tarih VerdiGüncel

Osman Kavala 7 Yıldır Cezaevinde: Özgürlüğü Teneffüs Edebileceğime İnanıyorumOsman Kavala 7 Yıldır Cezaevinde: Özgürlüğü Teneffüs Edebileceğime İnanıyorumGüncel

Kaynak: Hürriyet

Etiketler
Selahattin Demirtaş Osman Kavala Abdulkadir Selvi
Son Güncelleme:
Komisyon Toplantısı Sona Erdi: Kararların Nasıl Alınacağı Belli Oldu Komisyon Toplantısı Sona Erdi: Kararların Nasıl Alınacağı Belli Oldu
Bir Daha Tadına Bakamayacaksınız: Marketlerde Artık O Yumurtalar Satılmayacak! Marketlerde Artık O Yumurtalar Satılmayacak!
YAŞ Kararları Resmi Gazete'de YAŞ Kararları Resmi Gazete'de
Bu Kadarına Da Pes Artık! Burak Özçivit’e 200 Bin Dolarlık Kurdele: Nedeni Ağızları Açık Bıraktı Burak Özçivit’e 200 Bin Dolarlık Kurdele
ÇOK OKUNANLAR
Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak
Ünlü İş İnsanı Denizde Kayboldu! Teknesi Parçalanmış Halde Bulundu Ünlü İş İnsanı Denizde Kayboldu! Teknesi Parçalanmış Halde Bulundu
Dikkat! Her Ay 9 Bin TL Borçlanmış Olabilirsiniz... Binlerce Kişinin Bu Uygulamadan Haberi Bile Yok Dikkat! Her Ay 9 Bin TL Borçlanmış Olabilirsiniz...
Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle! Bakan Yardımcısı 4 Diplomasını Sildi Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle
Donald Trump Kendisinden Sonraki Cumhuriyetçi Adayı Açıkladı Donald Trump Kendisinden Sonraki Cumhuriyetçi Adayı Açıkladı