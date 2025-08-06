YAŞ Kararları Resmi Gazete'de

YAŞ kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.

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YAŞ Kararları Resmi Gazete'de
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı geride kalırken, toplantıda alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararlara göre, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri 30 Ağustos 2025'ten geçerli olmak üzere bir yıl uzatıldı.

1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ise Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

Gözler YAŞ Toplantısındaydı, Kararlar Belli Oldu... Genelkurmay Başkanı Değişti!Gözler YAŞ Toplantısındaydı, Kararlar Belli Oldu... Genelkurmay Başkanı Değişti!Güncel

Kaynak: AA

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ)
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