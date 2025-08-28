İstanbul’da Yaşayanlar Dikkat! Deprem Riski En çok o İlçelerde Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

‘Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak, İstanbul’da hangi ilçeler etkilenecek?’ sorusunu gündemde merak konusu olurken uzmanlardan peş peşe yeni uyarılar gelmeye başladı. Uzmanlara göre, beklenen depremin 7 büyüklüğünden fazla olacağını belirtiyor.

7’NİN ÜZERİNDE DEPREM BEKLENTİSİ

Prof. Dr. Naci Görür ise yaşanacak bir depremin 7 büyüklüğünde olabileceğini ifade ediyor. Görür aynı zamanda İstanbul’da yapılan binaların depreme karşı hazırlıksız olduğunu ve güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

ORTA DERECEDE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN BÖLGELER

Uzmanların yaptığı açıklamalara göre, İstanbul’da depremin en fazla hissedileceği ve riskin yüksek olduğu ilçeler ve semtler şöyle:

Beşiktaş

Ortaköy Dereboyu

İstinye çukuru

Tarabya çukuru

Üsküdar çukuru

Beylerbeyi çukuru

Küçüksu çukuru

Paşabahçe-Beykoz çukuru

Salıpazarı

Ortaköy (dolgu olan kesimleri)

Tophane

Eyüp

Alibeyköy

Sütlüce

Balat

Kasımpaşa

Güngören'in sahil kesimi

Kadıköy (Kurbağalıdere)

Moda (denize bakan kısmı)

Küçükyalı

Kartal (Atalar bölümü)

Tuzla (dere kısmı)

Dilovası

Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım)

Topkapı

Bakırköy

Bahçelievler

Merter

Şirinevler (bir kısmı)

Halkalı

İŞTE DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK SEMTLER...

Ispartakule (Alibey Yarımadasının batı kısımları)

Kanarya (Firuzköy kıyıları)

Esenkent

Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizine bakan kıyıları)

Haramidere

İŞTE DEPREMİ EN ÇOK HİSSEDECEK İLÇELER...

Fatih

Zeytinburnu

Bakırköy Florya

Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi

Avcılar

Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri

Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi

Kumburgaz

Silivri

