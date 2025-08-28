İstanbul’da Yaşayanlar Dikkat! Deprem Riski En çok o İlçelerde Var

Balıkesir’de yaşanan depremler sonrası gözler İstanbul’a çevrildi. Vatandaşlar ‘Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?’ sorusunu araştırıyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den ürkütücü bir uyarı gelirken, İstanbul'da deprem riskinin en fazla olduğu ve depremi en fazla hissedecek ilçeler ve semtler belli oldu. İşte olası büyük Marmara depreminde İstanbul'da en çok etkilenecek olan o ilçeler…

‘Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak, İstanbul’da hangi ilçeler etkilenecek?’ sorusunu gündemde merak konusu olurken uzmanlardan peş peşe yeni uyarılar gelmeye başladı. Uzmanlara göre, beklenen depremin 7 büyüklüğünden fazla olacağını belirtiyor.

7’NİN ÜZERİNDE DEPREM BEKLENTİSİ

Prof. Dr. Naci Görür ise yaşanacak bir depremin 7 büyüklüğünde olabileceğini ifade ediyor. Görür aynı zamanda İstanbul’da yapılan binaların depreme karşı hazırlıksız olduğunu ve güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

ORTA DERECEDE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN BÖLGELER

Uzmanların yaptığı açıklamalara göre, İstanbul’da depremin en fazla hissedileceği ve riskin yüksek olduğu ilçeler ve semtler şöyle:

  • Beşiktaş
  • Ortaköy Dereboyu
  • İstinye çukuru
  • Tarabya çukuru
  • Üsküdar çukuru
  • Beylerbeyi çukuru
  • Küçüksu çukuru
  • Paşabahçe-Beykoz çukuru
  • Salıpazarı
  • Ortaköy (dolgu olan kesimleri)
  • Tophane
  • Salıpazarı
  • Ortaköy (dolgu olan kesimleri)
  • Eyüp
  • Alibeyköy
  • Sütlüce
  • Balat
  • Kasımpaşa
  • Güngören'in sahil kesimi
  • Kadıköy (Kurbağalıdere)
  • Moda (denize bakan kısmı)
  • Küçükyalı
  • Kartal (Atalar bölümü)
  • Tuzla (dere kısmı)
  • Dilovası
  • Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım)
  • Topkapı
  • Bakırköy
  • Bahçelievler
  • Merter
  • Şirinevler (bir kısmı)
  • Halkalı

İŞTE DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK SEMTLER...

  • Ispartakule (Alibey Yarımadasının batı kısımları)
  • Kanarya (Firuzköy kıyıları)
  • Esenkent
  • Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizine bakan kıyıları)
  • Haramidere

İŞTE DEPREMİ EN ÇOK HİSSEDECEK İLÇELER...

  • Fatih
  • Zeytinburnu
  • Bakırköy Florya
  • Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi
  • Avcılar
  • Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri
  • Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi
  • Kumburgaz
  • Silivri

