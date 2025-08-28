Survivor'ın Ünlü Sunucusu Murat Ceylan Sevenlerini Korkuttu! Kaza Geçirdi, İşte Son Sağlık Durumu

Ünlü sunucu Murat Ceylan, yaşadığı trafik kazasının ardından sosyal medya üzerinden sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Hayranlarını endişelendiren kaza sonrası Ceylan, “İyiyim, merak etmeyin” mesajıyla rahatlattı.

Ünlü sunucu ve Survivor yarışmasının sevilen ismi Murat Ceylan, geçirdiği trafik kazasıyla hayranlarını korkuttu. Kaza sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ceylan, sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek takipçilerini rahatlattı.

Ceylan, kazanın detaylarına ilişkin net bir bilgi paylaşmazken, “İyiyim, merak etmeyin. Küçük bir kaza geçirdim, şu an her şey yolunda” ifadeleriyle hayranlarına seslendi.

İşte Ceylan'ın açıklaması:

Kaynak: Haber Merkezi

