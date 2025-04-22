Beşiktaş'taki Cinayetin Tetikçisi Suç Örgütünü Deşifre Etti! Dört İsim Verdi, Planı Tek Tek Anlattı...

Beşiktaş'ta Cengiz Ş. bir kafeteryada eşiyle otururken silahlı saldırıya uğramıştı. Zengiz Ş. ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalışan saldırgan Kadir N. Kağıthane'de yakalanmıştı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırgan Kadir N.'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kadir N., Arda A. adlı kişinin tetikçilik teklifi yaptığını, saldırıdan sonra yurt dışına kaçmasına yardım edileceğinin söylendiğini ifade etti. Zor yaşam koşullarında yaşadığını ve saldırı için Kocaeli Darıca'dan İstanbul'a getirildiğini, burada A. ve diğer şüphelilerle tanıştırıldığını belirtti.

50 BİN EURO VERECEKLERMİŞ!

Kendisine 50 bin euro verileceğini söyleyen Kadir N., "Kabul etmezsem beni öldüreceklerini söylediler. Üzerimde baskı vardı. Arda A. bu işi yapmamı istedi, beni yönlendiren oydu" dedi. Kadir N., saldırının detaylarını tek tek anlattı. Saldırı işte böyle gerçekleştirildi:

Hedefteki kişinin fotoğrafı önceden gösterildi.

Saldırı günü motosikletle bölgede keşif yaptı.

Olay yerine geldi ve tetiğe bastı.

Kaçış planı için start verildi.

Saldırgan Kadir N., ifadesinde Arda A., Eray T., Uğurcan ve Ali T. isimli şahısların isimlerini verdi. Saldırı planının bu dört isme ait olduğunu; kendisinin ise sadece tetikçi olduğunu iddia etti. Silahı kendisine Uğurcan adlı kişinin verdiğini söyleyen Kadir N., sosyal medyada 'Casperlar' ismini kullandığını söyledi.

Kadir N.'nin ifadeleri sonrası soruşturma sosyal medya içeriklerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Kadir N.'nin ifadesine göre, suç örgütü üyeleri gizli hesaplar ve kod isimler kullanıyordu.

Kadir N., cinayetten sonra Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçırılacağını; kendisine 5 bin euro ödeme yapıldığını ve kalan kısmını sonradan alacağını söyledi.

Kaynak: Sabah