Beşiktaş'ta Silahlı Saldırı! Eşiyle Oturuyordu, Ensesinden Vuruldu... O Anlar Kamerada

Beşiktaş'ta bir kafeteryada silahlı saldırı meydana geldi. Cengiz Ş. eşiyle otururken gelen saldırgan ensesinden bir el ateş etti. Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalışan saldırgan Kağıthane'de yakalandı. Cengiz Ş.'nin ise hayati tehlikesi devam ediyor.

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Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir kafeteryada oturan Cengiz Ş., eşiyle birlikte sohbet etmeye başladı. O sırada adamın arkasından gelen kapüşonlu saldırgan, Cengiz Ş.'ye yaklaşarak silahla ensesine bir el ateş etti.

Beşiktaş'ta Silahlı Saldırı! Eşiyle Oturuyordu, Ensesinden Vuruldu... O Anlar Kamerada - Resim : 1

Saldırının ardından şüpheli kaçarken, Cengiz Ş. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Cengiz Ş.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beşiktaş'ta Silahlı Saldırı! Eşiyle Oturuyordu, Ensesinden Vuruldu... O Anlar Kamerada - Resim : 2

SALDIRGAN KAĞITHANE'DE YAKALANDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin olaydan sonra birkaç araç değiştirip Kağıthane'ye geldiğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüphelinin suç kaydı bulunmayan Kadir N. olduğu belirlendi. Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kaçamadan yakalandı. Gözaltına alınan Kadir N. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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