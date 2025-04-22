'Çocuk İşçiler' İçin Çağrı: Çocuklar Çalıştırılmasın, Geleceğimiz Karanlığa Teslim Edilmesin

CHP Emek Büroları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada çocuk işçiliğine karşı sert bir mesaj verdi. Açıklamada, Türkiye’nin 2025 yılında hala çocuk işçiliği gerçeğiyle yüzleştiği vurgulanırken, iktidarın bu konuda çözüm üretmek yerine sorunun bir parçası olduğu ifade edildi.

CHP, iktidarın geçmişte çocuk işçiliğiyle mücadeleye dair sözler vermesine rağmen, uygulamaların aksine çocuk emeğini sistematik hale getirdiğini savundu. Açıklamada, özellikle Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) uygulamasına dikkat çekilerek, lise çağındaki çocukların sanayide çalıştırılmasının devlet eliyle çocuk emeğinin meşrulaştırılması anlamına geldiği belirtildi.

'SON 10 YILDA 713 ÇOCUK İŞÇİ ÖLDÜ'

"Çocuk işçiliği resmileşti" denilen açıklamada, öğrencilerin haftanın 4-5 günü staj adı altında atölye ve fabrikalara gönderildiği, yalnızca bir gün okulda eğitim alabildiği kaydedildi. Bu sistemle çocukların eğitime, sağlığa ve sosyal gelişim imkanlarına erişiminin ellerinden alındığı vurgulandı.

CHP, çocukların zorunlu eğitim çağında çalıştırılmasını "yoksullukla terbiye edilmek, okuyamadan çalışmak, hakkını arayamadan susmak" olarak tanımladı. Son 10 yılda 713 çocuğun çalışırken hayatını kaybettiği, MESEM uygulamasında ise en az 12 çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, iktidarın MESEM uygulamasını ortaokul seviyesine indirme çabalarına da tepki gösterilerek, "Çocuklarımızı okul yerine tornaya, oyun yerine üretim bandına, gelecek yerine mezara gönderildiği bu düzene itiraz ediyoruz" denildi.

CHP, sosyal devlet anlayışıyla çocukların nitelikli, parasız ve bilimsel eğitime erişimini savunduğunu vurgulayarak şu sözü verdi:

"Emeğin Türkiye'si mücadelesinde 'işbaşında eğitim' adı altında öğrencilerin ucuz işgücü haline getirilmesine ve çocukların çalıştırılmasına son vereceğiz."

Açıklama, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan’ın kutlaması ve ulusal egemenliğe sahip çıkma çağrısıyla son buldu.