Çocuk İşçiliğinde Acı Tabloya CHP'li Kış'tan Tepki: 'Çocuklar İşçi Tulumlarıyla Büyüyor'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. bulundu. Kış, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 20 Nisan tarihli ekonomi notuna dayanan açıklamasında, Türkiye’de çocuk işçiliğindeki büyük artışa dikkat çekti.

İktidara çağrıda bulunan Kış, şunları kaydetti:

“Bu Meclis, çocuklar fabrikalarda, tarlalarda, atölyelerde emeği sömürülsün diye değil; geleceğimiz olan çocuklar mutlu, eşit, özgür bir ülkede büyüsün diye kuruldu. Gelin, siyasi farklılıklarımızı bir kenara bırakalım. Bu çocuklar hepimizin evladı. Onlara utanç değil umut, borç değil gelecek bırakalım.”

'ÇOCUKLAR İŞÇİ TULUMLARIYLA BÜYÜYOR'

Her 4 çocuktan 1'inin çalışmak zorunda olduğunu hatırlatan Kış, "Ekonomi raporuna göre, 15-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 25’i yani her dört çocuktan biri bir işte çalışmak zorunda. 2020’de 593 bin olan kayıtlı çocuk işçi sayısı, 2024’te 970 bine çıktı. Kayıt dışı çalışanlarla birlikte bu rakamın 3,5 milyona ulaştığı tahmin ediliyor. Aynı yaş grubundaki çocuklardan 101 bini ise işsiz olarak iş arıyor." diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çocuklar okul sıralarında değil, işçi tulumlarıyla büyüyor. Devletin görevi onları yoksullukla baş başa bırakmak değil, ellerinden tutmaktır."

Açıklamada, TÜİK’in 23 Nisan dolayısıyla yayımladığı veriler de yer aldı. Çocukların yüzde 32’sinin günde bir kez bile et, tavuk ya da balık tüketemediğini, yüzde 21’inin ders çalışacak uygun bir ortamının olmadığını ve yüzde 16’sının yaşına uygun kitaba ulaşamadığını kaydeden Kış, “Bu tablo, sadece ekonomik değil; vicdani bir çöküştür. Bir yanda çocuk emeği, diğer yanda saray israfı! Sadece Cumhurbaşkanı ve İletişim Başkanı’nın harcamaları günde 59 milyon TL. Bu para, her gün yüzlerce çocuğun hayatını değiştirebilirken, siz ne yapıyorsunuz? Yoksul çocuklara değil, kendi şatafatınıza yatırım yapıyorsunuz.” dedi.

'BAYRAMLIK DEĞİL MESAİ GİYDİRİLİYOR'

Gülcan Kış açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“23 Nisan bir bayramsa, o bayram her çocuğun hakkıdır. Ama bu ülkede çocuklara artık neşe değil, iş yükü veriliyor. Bayramlık değil mesai giydiriliyor! Buradan iktidara bir kez daha sesleniyorum: Bu çocuklar bizim geleceğimiz değil, bugünden yok sayılmış hayatlarımızdır. Bu tabloyu değiştirmek bizim elimizde. Gelin, çocuklarımızın alın terine değil, gözyaşına değil, hayaline sahip çıkalım. Çünkü biz bu ülkeyi kurarken, geleceği çocuklara emanet etmiştik."