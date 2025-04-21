AKP MKYK Toplantısı Bugün! İşte Toplantının Gündemi

AKP’de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı bugün 16.00’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak. Toplantının ana gündeminin ise ‘Terörsüz Türkiye’ olması bekleniyor.

İMRALI SÜRECİNDE DURUM NE?

Toplantının gündeminde DEM Parti’nin İmralı heyetinde yer alan Meclis Başkanvekili ve İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumunun ardından sürecin nasıl işleyeceği de yer alacak. Toplantıda, ‘Terörsüz Türkiye’ çalışmalarında son durumun konuşulması bekleniyor.

EKOMOMİ ALANINDA NELER KONUŞULACAK?

Ekonomi alanındaki gelişmelerin de masaya yatırılması beklenirken, toplantıda tek haneli enflasyon hedefinde atılan adımlar ve sonuçlarının da konuşulması bekleniyor.

CHP MİTİNGLERİ MASAYA YATIRILABİLİR

Öte yandan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP’nin başlattığı mitinglerin de toplantıda değerlendirilebileceği öğrenildi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırıları ve Suriye’deki gelişmeler de yine toplantının konuları arasında yer alacak.

Kaynak: Haber Merkezi