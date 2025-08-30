Balıkesir'de Çıkan Orman Yangını Kontrol Altında

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, müdahaleyle kontrol altına alındı.

Son Güncelleme:
Balıkesir'de Çıkan Orman Yangını Kontrol Altında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Darıçukuru Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevreye yayılma riski oluşturdu. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildi. Arazözler, su tankerleri ve itfaiye ekipleri karadan yoğun çaba sarf ederken; yangın söndürme helikopterleri ve uçakları da havadan destek verdi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, alevler yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı. Bölgedeki ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Denizli ve Balıkesir Alev Kıskacında! Bir İşçi Yaralandı: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale EdiyorDenizli ve Balıkesir Alev Kıskacında! Bir İşçi Yaralandı: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale EdiyorGüncel

Etiketler
Orman yangınları Balıkesir
Son Güncelleme:
Galatasaray'ı Krize Sokmuştu: NEOM'dan Barış Alper Yılmaz İçin Flaş Karar! Barış Alper Yılmaz İçin Flaş Karar
İzmir'de Korkunç Hayvan Katliamı! Zehirli Etleri Çocuklara Dağıttırmış İzmir'de Korkunç Hayvan Katliamı! Zehirli Etleri Çocuklara Dağıttırmış
Gözünü Yeni Tazminata Dikti! Jose Mourinho'nun Yeni Takımını Duyurdular Yeni Adresi Belli Oldu
3 Arkadaşı Ölmüştü: Melis İşiten Çarpıcı Detayı Verdi 3 Arkadaşı Ölmüştü: Melis İşiten Çarpıcı Detayı Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Binlerce Kişi Kullanıyor, Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! İnat Box Vurgunu... 21 İlde Operasyon, 27 Tutuklama İnat Box Vurgunu... Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin!
Tarihte Görülmemiş Olay! Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor
Miami'deki Evinde Ölü Bulunmuştu... Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar: Nedeni Ortaya Çıktı Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye İttifak Sinyali: 'Demokrasi Yolunda Herkesle Yürürüz' Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye İttifak Sinyali
Altında 29 Yıl Sonra Bir İlk: Dev Bankalar Peş Peşe Uyardı! Yeni Rekor İçin Tarih Verildi Altında 29 Yıl Sonra Bir İlk: Dev Bankalar Peş Peşe Uyardı! Yeni Rekor İçin Tarih Verildi