Balıkesir'de Çıkan Orman Yangını Kontrol Altında
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, müdahaleyle kontrol altına alındı.
Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Darıçukuru Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevreye yayılma riski oluşturdu. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildi. Arazözler, su tankerleri ve itfaiye ekipleri karadan yoğun çaba sarf ederken; yangın söndürme helikopterleri ve uçakları da havadan destek verdi.
Yürütülen çalışmalar sonucunda, alevler yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı. Bölgedeki ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
