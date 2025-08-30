ShiftDelete'in Kurucusu Hakkı Alkan'dan Skandal Hareket! Çalışanına Saksı Fırlattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ShiftDelete’in kurucusu Hakkı Alkan, skandal bir harekete imza attı. Alkan, çalışanı Samet Jankovic’e saksı fırlattı. Söz konusu anlar sosyal medyada da paylaşıldı.

Görüntüler’de çalışanı Samet Jankovic ile tartışan Hakkı Alkan’ın sesini yükselterek, Jankovic’e saksı fırlattığı gözler önüne serildi.

Jankovic ise, bilgisayarını kapatarak, “Ne yapıyorsun sen?” Diyerek Alkan’a tepki gösterdi. İki isim birbirinin üzerlerine yürürken, diğer çalışanların müdahalesiyle kavga engellendi.

ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Alkan, durumu kabul ederek özür diledi. Alkan açıklamasında, ‘dal’ fırlattığını iddia ederken, “Tartışma esnasında, sinirlerime hakim olamayarak o anda yanımdaki çiçeğin dalını, masasına doğru fırlattım ve kendisine denk geldi. Şükürler olsun, kendisine bir zarar gelmedi. Olayın gerçekleştiği anı, ofis içi güvenlik kamerası görüntülerini de öncesi ve sonrası ile emniyet yetkililerine teslim ettim” ifadelerini kullandı.

'İNANILMAZ BİR ACI HİSSETTİM'

Jankovic ise “Küfürler, tehditler havada uçuşan bir kurumdan bahsediyorum. Keşke emek verdiğim yer ile ilgili bu paylaşımı yapmak zorunda kalmasaydım. Kendisi az önce bir özür mesajı yayınlamış. Dal diye bahsediyor yüzüme fırlattığı şeyi. İçinde çakıl taşı olan ve eline ne aldığını görmeden attığı bir durum yaşandı. Kamera kayıtlarını paylaşamıyorum dediğim gibi ama o an inanılmaz bir acı hissettim ve üzerine yürüdüm. Zor tuttular arkadaşlarım. Bu olay patlama noktası oldu. Haksız kazançlar, küçük influencerların önünü kesme…” diye yazdı.

Jankovic, çalışanların uzun yıllar mobbinge maruz kaldığını anlattığı açıklamasında, “Şu an konu yargı sürecinde olduğu için pek bir şey paylaşamıyorum. Ancak sonuna kadar okumanızda fayda var. 4 yılda yaptığım ek mesailerin hiçbirini, ben dahil arkadaşlarım almadı. Daha geçtiğimiz gün bana yapılan zam iptal edildi. Mobbing kısmına değinmiyorum bile” dedi.

