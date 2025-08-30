ShiftDelete'in Kurucusu Hakkı Alkan'dan Skandal Hareket! Çalışanına Saksı Fırlattı

ShiftDelete'in kurucusu Hakkı Alkan, mobbinge itiraz eden çalışanına saksı fırlattı. Olayın ardından bir özür açıklaması yayımlayan Alkan, attığının saksı değil 'dal' fırlattığını savundu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ShiftDelete’in kurucusu Hakkı Alkan, skandal bir harekete imza attı. Alkan, çalışanı Samet Jankovic’e saksı fırlattı. Söz konusu anlar sosyal medyada da paylaşıldı.

Görüntüler’de çalışanı Samet Jankovic ile tartışan Hakkı Alkan’ın sesini yükselterek, Jankovic’e saksı fırlattığı gözler önüne serildi.

Jankovic ise, bilgisayarını kapatarak, “Ne yapıyorsun sen?” Diyerek Alkan’a tepki gösterdi. İki isim birbirinin üzerlerine yürürken, diğer çalışanların müdahalesiyle kavga engellendi.

ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Alkan, durumu kabul ederek özür diledi. Alkan açıklamasında, ‘dal’ fırlattığını iddia ederken, “Tartışma esnasında, sinirlerime hakim olamayarak o anda yanımdaki çiçeğin dalını, masasına doğru fırlattım ve kendisine denk geldi. Şükürler olsun, kendisine bir zarar gelmedi. Olayın gerçekleştiği anı, ofis içi güvenlik kamerası görüntülerini de öncesi ve sonrası ile emniyet yetkililerine teslim ettim” ifadelerini kullandı.

'İNANILMAZ BİR ACI HİSSETTİM'

Jankovic ise “Küfürler, tehditler havada uçuşan bir kurumdan bahsediyorum. Keşke emek verdiğim yer ile ilgili bu paylaşımı yapmak zorunda kalmasaydım. Kendisi az önce bir özür mesajı yayınlamış. Dal diye bahsediyor yüzüme fırlattığı şeyi. İçinde çakıl taşı olan ve eline ne aldığını görmeden attığı bir durum yaşandı. Kamera kayıtlarını paylaşamıyorum dediğim gibi ama o an inanılmaz bir acı hissettim ve üzerine yürüdüm. Zor tuttular arkadaşlarım. Bu olay patlama noktası oldu. Haksız kazançlar, küçük influencerların önünü kesme…” diye yazdı.

Jankovic, çalışanların uzun yıllar mobbinge maruz kaldığını anlattığı açıklamasında, “Şu an konu yargı sürecinde olduğu için pek bir şey paylaşamıyorum. Ancak sonuna kadar okumanızda fayda var. 4 yılda yaptığım ek mesailerin hiçbirini, ben dahil arkadaşlarım almadı. Daha geçtiğimiz gün bana yapılan zam iptal edildi. Mobbing kısmına değinmiyorum bile” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mobbing
Son Güncelleme:
Sansar Salvo İntihar Girişiminde Bulundu Sansar Salvo İntihar Girişiminde Bulundu
Gözünü Yeni Tazminata Dikti! Jose Mourinho'nun Yeni Takımını Duyurdular Yeni Adresi Belli Oldu
Adana'da 500 TL İçin Kiracılarını Öldürmüşlerdi... Cani Ev Sahiplerine Kelepçe Adana'da 500 TL İçin Kiracılarını Öldürmüşlerdi... Cani Ev Sahiplerine Kelepçe
Utanması Kalmadı... Mehmet Ali Erbil, Nikah Sonrası Canlı Yayın Açıp Takı Parası Topladı! Canlı Yayın Açıp Para İstedi
ÇOK OKUNANLAR
Binlerce Kişi Kullanıyor, Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! İnat Box Vurgunu... 21 İlde Operasyon, 27 Tutuklama İnat Box Vurgunu... Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin!
Tarihte Görülmemiş Olay! Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor
Miami'deki Evinde Ölü Bulunmuştu... Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar: Nedeni Ortaya Çıktı Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye İttifak Sinyali: 'Demokrasi Yolunda Herkesle Yürürüz' Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye İttifak Sinyali
Altında 29 Yıl Sonra Bir İlk: Dev Bankalar Peş Peşe Uyardı! Yeni Rekor İçin Tarih Verildi Altında 29 Yıl Sonra Bir İlk: Dev Bankalar Peş Peşe Uyardı! Yeni Rekor İçin Tarih Verildi