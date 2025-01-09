Kızıl Goncalar'da Tartışma Yaratan Başörtü Sahnesi

Milyonları ekrana kilitleyen ve zaman zaman RTÜK’ün cezalarından kaçamayan Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölüm fragmanındaki başörtü sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Dizinin Birgül’ünün başörtüsünü çıkarıp ateşe attığı sahne izleyicileri ikiye böldü.

Bazı kesimler sahneyi destekledi bazıları ise adeta yerden yere vurdu. Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu gibi sevilen isimleri bulunduran dizide Sadi Hüdayi karakterinin kadınların evlere kapatılması gerektiğini savunan ifadelerine karşı Birgül karakteri tepkisini başörtüsünü ateşe vererek gösterdi.

Birgül karakterinin “Siz bize bakınca insan görmüyorsunuz. Siz bize bakınca yalnızca hükümdarlığınıza boyun eğmiş bir tebaa görüyorsunuz” ifadeleri dikkat çekti.

Bazı vatandaşlar söz konusu sahneyi kadın haklarına yönelik güçlü mesaj olarak nitelendirirken, diğer kesim ise başörtülü göndermeyi ‘saygısızlık’ olarak değerlendirdi. Tepkiler dizinin boykot edilmesi çağrılarına kadar ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi