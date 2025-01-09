MSB’den ‘Suriye’ Mesajı: Terör Örgütlerine Yer Yok

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’deki operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada MSB, “TSK, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstererek, terörist grupların silah bırakmaması durumunda, sınır ötesi operasyonları sürdürme kararlılığındadır” dedi.

MSB’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

PKK/YPG/SDG'nin Tişrin Barajı bölgesinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanması hatta terörist grupları da bölgeye sevk etmesi insan hakları ihlali anlamına gelmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/YPG/SDG gibi terör örgütlerinin bu tür stratejik altyapıları kullanarak bölgedeki istikrarı bozma çabalarını engellemeye kararlıdır.

Ayrıntılar Geliyor…

Kaynak: AA