MSB Açıkladı: 36 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Suriye ve Irak'ta toplam 36 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Suriye ve Irak'ta toplam 36 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
MSB açıklamasında, "Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek."
Kaynak: DHA