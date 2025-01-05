MSB Açıkladı: 36 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Suriye ve Irak'ta toplam 36 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB açıklamasında, "Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek."

Kaynak: DHA