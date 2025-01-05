Seyir Halindeki Minibüs Cayır Cayır Yandı

Pendik'te D-100 kara yolunda faciadan dönüldü. Seyir halindeki minibüs alev aldı. Yangın sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu.

Seyir Halindeki Minibüs Cayır Cayır Yandı

Kartal istikametinde ilerleyen 34 FOG 641 plakalı servis minibüsünün motor kısmından Tavşantepe mevkisinde duman çıktı. Sürücü Taylan N'nin güvenlik şeridine çektiği aracı kısa sürede alevler sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sebebiyle yoğunlaşan trafik, yanan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan, servis minibüsünün alevli şekilde yanması, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kaynak: AA

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