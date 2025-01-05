Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı, 1 Şüpheli Serbest

Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde şüpheliler B.T. ve B.Ş'nin aracını durdurdu.

Arabada yapılan aramada, 162,31 gram sentetik uyuşturucu, 2,48 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapılan şüpheli B.T. sevk edildiği Çanakkale Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA