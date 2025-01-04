Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 kilo 500 gram bonzai elde edilebilecek 34,85 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 329 adet sentetik ecza, 16,43 gram metamfetamin, 10,82 gram sentetik kannabinoid, 3,18 gram esrar, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 4 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.

Ayrıca düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile aynı suçtan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 kişi yakalanırken, toplam 4 kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA

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