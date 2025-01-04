Rize'de Hastanede Korkutan Yangın: 18 Hasta Tahliye Edildi

RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde onkoloji binasının birinci katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, 18 hasta tahliye edildi.

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Rize'de Hastanede Korkutan Yangın: 18 Hasta Tahliye Edildi

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, onkoloji binasının 1'inci katında, saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rize'de Hastanede Korkutan Yangın: 18 Hasta Tahliye Edildi - Resim : 1

İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası binayı yoğun duman sararken, 18 hasta ise 30 dakika içerisinde görevlilerce tahliye edildi.

Ekipler, yangının çıkış nedeni belirlemek için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

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