Gaziantep'te Silah operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Gaziantep'te 3 adrese yapılan operasyonda 13 silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te Silah operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ikamete yönelik operasyon yaptı.

Operasyon kapsamında ikametlerden yapılan aramada 11 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca, 27 gram metamfetamin ve bir miktar jamaika uyuşturucu madde ile 10 bin 200 TL suç geliri para ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA

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