Gaziantep'te Silah operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ikamete yönelik operasyon yaptı.

Operasyon kapsamında ikametlerden yapılan aramada 11 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca, 27 gram metamfetamin ve bir miktar jamaika uyuşturucu madde ile 10 bin 200 TL suç geliri para ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İHA