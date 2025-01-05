Gaziantep'te Silah operasyonu: 2 Kişi Yakalandı
Gaziantep'te 3 adrese yapılan operasyonda 13 silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ikamete yönelik operasyon yaptı.
Operasyon kapsamında ikametlerden yapılan aramada 11 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca, 27 gram metamfetamin ve bir miktar jamaika uyuşturucu madde ile 10 bin 200 TL suç geliri para ele geçirildi.
Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Kaynak: İHA