Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti’nin Yapımcısı Bombayı Patlattı! Yeni Dizi Yolda, Kimse Koltuğundan Kıpırdayamayacak
Ekranların fenomen dizileri Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Faruk Turgut, yeni dizi projesini açıkladı. Eylül ayı için planlanan yeni dizinin isminin ‘Çiçekler Açar’ olacağını duyuran Turgut, dizinin dönem dizisi olacağını söyledi.
Altın Kelebek Ödülleri’nde 3 ödül birden alan Kızıl Goncalar ve ekranda her hafta tansiyonu yükselten dizi Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Faruk Turgut, Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk oldu.
ÇİÇEKLER AÇAR DİZİSİ GELİYOR
İki dizi ile geniş izleyici kitlesine ulaşan Faruk Turgut, yeni bir dizi projesi daha hazırladıklarının müjdesini verdi. Eylül ayı için hazırlık yaptıklarını açıklayan Faruk Turgut, yeni dizinin isminin 'Çiçekler Açar' olacağını paylaştı.
SENARİSTİ KİM OLACAK? SENARYOSU NE ANLATIYOR?
Faruk Turgut, bir köylü kadınının moda ikonuna dönüşüm hikayesi anlatılacak olan dizinin bir dönem dizisi olduğunu açıkladı. Turgut, yeni dizinin senaristine ilişkin ise bir bilgi vermezken, dizinin senaryosunu Kızıl Goncalar'ın senaristi Necati Şahin'in yazması bekleniyor.
Kaynak: Bloomberght TV
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