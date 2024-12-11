Dünyaca Ünlü Dansçı İstanbul’a Aşık Oldu! Karış Karış Gezdi, Her Birine Hayran Kaldı

ABD’li ünlü dansçı Vik White, Türkiye geldi. İstanbul’un tarihi ve öne çıkan yerlerini gezen ünlü dansçı, her yere hayran kaldığını belirtti. White “Böyle yerler görmek, dansım için de çok ilham verici oluyor, Türkiye harika” dedi.

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Dünyaca Ünlü Dansçı İstanbul’a Aşık Oldu! Karış Karış Gezdi, Her Birine Hayran Kaldı

'The Idea' adlı sinema filmiyle ismini dünyaya duyuran ünlü oyuncu ve dansçı Vik White İstanbul’a geldi. Ünlü dansçı Vik White, Kapalıçarşı, Galata, Boğaziçi gibi tarihi yerleri ziyaret edip, çektirdiği ve çektiği fotoğrafları tek tek paylaştı.

Dünyaca Ünlü Dansçı İstanbul’a Aşık Oldu! Karış Karış Gezdi, Her Birine Hayran Kaldı - Resim : 1

İSTANBUL’UN TARİHİ YAPILARININ ÖNÜNDE DANS ETTİ

İstanbul seyahatinde dolu dolu anlar geçiren ünlü dansçı, İstanbul'u takipçilerine 'Bir İstanbul Masalı' olarak tanıttı. İstanbul’un tarihi güzelliklerine hayran kaldığını belirten White, “Günlerimin çoğu şehri keşfetmekle geçti” dedi.

İstanbul'da kaldığı sürece içinde şehrin tarihi ve en bilinen yerlerini gezen ABD'li dansçı, Galata Kulesi'ne hayran kaldı.

Dünyaca Ünlü Dansçı İstanbul’a Aşık Oldu! Karış Karış Gezdi, Her Birine Hayran Kaldı - Resim : 2

“TÜRKİYE HARİKA, MUTLAKA GİDİN”

Sevgilisi ve arkadaşlarıyla seyahatini devam ettiren ünlü dansçı, İstanbul’un tarihi yapılarının önünde de dans etti.

"Türkiye, harika. Mutlaka gidin" diyen White İstanbul'da kaldığı sürece bol bol çay ve kahve içip, baklava yedi. White, İstanbul gezisini şöyle yorumladı: İstanbul her açıdan güzeldi. Bisiklet kiralayıp gezdik. Tekneye bindik. Gezinin en önemli noktalarından biri tekneyi kendim kullanmamdı. Galata Kulesi'nde keşfedilecek çok şey var. Böyle yerler görmek, dansım için de çok ilham verici oluyor. Türkiye, harika. Mutlaka gidin.

Dünyaca Ünlü Dansçı İstanbul’a Aşık Oldu! Karış Karış Gezdi, Her Birine Hayran Kaldı - Resim : 3

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Kaynak: Gerçek Gündem

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