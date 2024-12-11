Trump'tan Forbes Listesini Bile Tepetaklak Edecek Ekip! 400 Milyar Dolarlık Servetleri Dudak Uçuklattı

Beyaz Saray'daki görevine 20 Ocak'ta resmen başlayacak Trump'ın, yeni hükümetinde önemli pozisyonlar için belirlediği isimler arasında ülkenin milyarderleri ve multimilyonerleri yer alıyor. Trump yönetiminde, orta sınıf Amerikalıların hayatını etkileyecek politikaların zenginler tarafından alınacak olması tartışma konusu oluşturuyor. Bazı çevreler, Trump'ın atamalarını, zenginleri daha da zenginleştirecek ekonomi politikalarının izlenmesi için açık bir teşvik olmakla eleştiriyor.

TOPLAM SERVETLERİ YÜZ MİLYARLARCA DOLAR!

Americans for Tax Fairness, Forbes ve Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerinden derlenen bilgilere göre, kendisi ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile birlikte Trump'ın yeni yönetimi için seçtiği veya aday gösterdiği isimlerin toplam servetinin 400 milyar dolara yakın olması dikkati çekiyor. Trump'ın aday gösterdiği isimlerin Senato onayını alması halinde oluşturulacak kabinenin üyelerinin toplam servetinin 9 milyar doları geçmesi bekleniyor.

İlk döneminde kurduğu kabinedeki üyelerin toplam servetinin 6 milyar dolar olduğu da düşünüldüğünde, Trump'ın yeni ekibiyle ABD tarihinin en varlıklı yönetimlerinden birini oluşturması bekleniyor. Buna karşın, ABD Başkanı Joe Biden'ın kabinesinin toplam net servetinin 118 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

FORBES LİSTESİ GİBİ EKİP!

Milyarder Trump'ın ekibinin en zengin isminin, aynı zamanda dünyanın da en zengin insanı Elon Musk olduğu görülüyor. Yeni oluşturulan Hükümet Verimliliği Departmanı'na liderlik edecek Musk hariç tutulduğunda bile Trump'ın ekibinin ortalama serveti 600 milyon doları aşıyor. Bu rakamın, tipik bir Amerikan ailesinin 1 milyon dolardan biraz daha fazla olan ortalama servetinin yüzlerce kat üzerinde bulunduğu kaydediliyor.

Elon Musk, Stephen Feinberg, Warren Stephens, Charles Kushner, Linda McMahon, Howard Lutnick, Jared Isaaccman ve Vivek Ramaswamy gibi isimler, milyar dolarlık servetleriyle Trump'ın "zengin" ekibinde öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

İŞTE TRUMP'IN EKİBİNDEKİ O İSİMLER VE SERVETLERİ