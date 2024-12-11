Borsa İstanbul'dan 3 Hisseye Kredili İşlem Yasağı! KAP'tan Duyurdular

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama, Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret ile Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisselerine bir ay süreyle kredili işlem yasağı getildiği öğrenildi.

Borsa İstanbul'dan 3 Hisseye Kredili İşlem Yasağı! KAP'tan Duyurdular

Borsa İstanbul, üç hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu. Açıklama Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapıldı.

Buna göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama, Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret ve Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olmak üzere üç hissenin paylarına 10 Ocak 2025'e kadar kredili işlem yasağı geldi.

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