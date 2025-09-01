İşgale Adım Adım: İsrail 60 Bin Yedek Askeri Silah Altına Alıyor

İsrail, Gazze'yi tamamen işgal etmeye yönelik yeni planını devreye sokuyor. Ordu, yarından itibaren 60 bin yedek askeri kademeli olarak silah altına alacak.

İsrail ordusu, Gazze kentini işgal etmek amacıyla yürüttüğü askeri plan doğrultusunda yarından itibaren 60 bin yedek askeri göreve çağırmaya başlıyor. İsrail merkezli Maariv gazetesine göre, ilk aşamada 15 bin yedek askerin oluşturduğu beş tugay, farklı cephe bölgelerine konuşlandırılacak.

Yedek askerlerin büyük bölümü Gazze saldırılarına doğrudan katılmayacak. Bunun yerine, Lübnan, Suriye ve işgal altındaki Batı Şeria gibi bölgelerde konuşlandırılarak düzenli birliklerin Gazze operasyonuna katılımına olanak sağlanacak. Bu askerlerin 3 ila 4 gün sürecek kısa bir eğitimden geçirileceği bildirildi.

HEDEF 130 BİN YEDEK ASKER

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 20 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, eylül ayı başında 60 bin yedek askerin silah altına alınması için çağrı yapıldığını duyurmuştu. Ayrıca halihazırda sahada bulunan 20 bin yedek askerin görev süresinin 30 ila 40 gün arasında uzatıldığını açıklamıştı. İsrail basını, bu yeni çağrılarla birlikte toplam yedek asker sayısının 130 bine ulaşacağını ve bunun ülke tarihindeki en büyük yedek seferberliklerden biri olacağını aktarıyor.

NE HEDEFLENİYOR?

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı. Bu plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye zorla tahliye edilecek. Ardından Gazze kuşatılarak yoğun bombardımanla işgal süreci başlayacak. İkinci aşamada kent merkezindeki mülteci kampları hedef alınacak.

Kaynak: AA

