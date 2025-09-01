BM Açıkladı... Kaç Bin Suriyeli Ülkesine Döndü?

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Esad rejiminin devrildiği Aralık 2024’ten bu yana komşu ülkelerde yaşayan kaç Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı. Açıklamaya göre dönüş sayıları olağanüstü derecede yüksek.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly Clements, Suriye'nin başkenti Şam’da yaptığı açıklamada, 14 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülkelerini terk eden Suriyelilerin geri dönüş sürecine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Clements, Aralık 2024’te Beşar Esad rejiminin devrilmesinden bu yana başta Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak gibi komşu ülkelerde yaşayan yaklaşık 850 bin mültecinin Suriye’ye döndüğünü belirtti. Bu sayının önümüzdeki haftalarda 1 milyona ulaşabileceğini kaydeden Clements, “Dönüş sayıları olağanüstü derecede yüksek” ifadesini kullandı.

DÖNÜŞ BİRÇOK FAKTÖRE BAĞLI

Geri dönüş kararlarının birçok faktöre bağlı olduğunu vurgulayan BM yetkilisi, "Dinamik bir dönem yaşanıyor. Bu, son 14 yılda yaşanan en büyük yerinden edilme krizine potansiyel çözümler bulunabilecek bir fırsat olabilir" dedi. Clements ayrıca, Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde Temmuz ayında yaşanan çatışmalarda yaklaşık 190 bin kişinin yeniden yerinden edildiğini ve bölgeye 21 yardım konvoyunun gönderildiğini bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de Haziran ayında yaptığı açıklamada, Esad rejiminin çöküşünden sonra ülke içinde ve dışında toplam 2 milyondan fazla Suriyelinin evlerine döndüğünü belirtmişti.

