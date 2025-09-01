Mayonezin Bitmesine Sinirlendi, Kafeyi Yaktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İspanya’nın Sevilla kentinde çok enteresan bir olay yaşandı. Mayonezin bitmesine sinirlenen bir müşteri restoranı yaktı.

İspanya’nın Sevilla kentine bağlı Los Palacios y Villafranca kasabasında 21 Ağustos’ta akılalmaz bir olay yaşandı. Las Postas adlı kafeye gelen bir müşteri, garsonun kendisine mayonezin bittiğini söylemesine sinirlenerek, kafeyi ateşe verdi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, öfkeli müşterinin, kafede müşteriler bulunduğu sırada bar bölümüne benzin dökerek ateşe verdiği, ardından kafeden kaçtığı görüldü.

İspanya basınında yer alan haberlerde, adı açıklanmayan 50 yaşındaki adamın, kafeye oğluyla birlikte geldiği ve iki sandviç sipariş ettiği aktarılarak, iki garsona mayonez olup olmadığını sorduğu, ardından olumsuz yanıt alınca kafeden ayrıldığı ifade edildi. Şahsın birkaç dakika sonra ise içerisinde benzin olan 1,5 litrelik bir şişeyle kafeye geri geldiği aktarılan haberlerde, zanlının kafeye ateşe vermesinin ardından kaçtığı sırada bir garson tarafından kovalandığı ve kısa sürede polis tarafından yakalandığı ifade edildi.

Çalışanlar tarafından kısa sürede söndürülen yangında, aralarında küçük bir çocuğun da bulunduğu toplam 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı.

Zanlının, mala zarar verme, kundaklama ve tehlikeye sebebiyet verme suçlarından yargılanması bekleniyor.

Kaynak: İHA