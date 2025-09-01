Belçika Huzurevlerinde E.coli Kabusu! 8 Ölü

Belçika’daki huzurevlerinde E.coli bakterisi kaynaklı salgın alarmı verildi. 8 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan salgının ortak bir gıda kaynağından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Belçika’da Flaman bölgesindeki huzurevlerinde başlayan E.coli salgını, kısa sürede 63 kişiye bulaşarak sağlık yönetimini alarma geçirdi. Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenlik Ajansı Sözcüsü Helene Bonte, salgının ilk olarak 17 Ağustos'ta Flaman bölgesinde tespit edildiğini belirtti.

17-25 Ağustos döneminde Flaman bölgesindeki 8 huzurevinde 48, Fransızca konuşulan Valon bölgesindeki 3 huzurevinde 14, başkent Brüksel'de ise 1 huzurevinde 1 kişi enfekte oldu. Böylece E. coli bakterisi kaynaklı salgına yakalanan toplam hasta sayısı 63'e yükseldi.

Vakalarda şiddetli karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma, hafif ateş, yorgunluk ve halsizlik; ağır vakalardaysa böbrek fonksiyon bozukluğu ve kansızlık gibi komplikasyonlar kaydedildi. Salgının ortak bir gıda ürününden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Yeni gıda kaynaklı enfeksiyon belirtisinin olmadığı ancak bulaşma tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

