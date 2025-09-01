İsrail'den Batı Şeria'da Yıkım! Filistinlilerin Evini Hedef Aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi ve tarım tesisini "ruhsatsız" olduğu gerekçesini öne sürerek yıktı.

İsrail'den Batı Şeria'da Yıkım! Filistinlilerin Evini Hedef Aldı
Gazze Şeridi'ne saldırıları devam eden İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'ya da baskınlara devam ediyor. Görgü tanıklarının aktardığına göre, yıkımlar Ramallah'ın batısındaki Sakba beldesi ile Kalkilya kentine bağlı Nebi İlyas beldesinde gerçekleştirildi.

İsrail güçleri Sakba beldesine baskın düzenleyerek "C bölgesinde ruhsatsız inşaat" iddiasıyla tek katlı bir evi yıktı. Yerel kaynaklar, Nebi İlyas beldesinde de İsrail buldozerlerinin aynı iddiayla tarım arazilerini çevreleyen beton duvarları yıktığını aktardı.

'RUHSATSIZ' DİYE EV YIKIYOR

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor. İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

