Trump, ABD’nin ‘Suçsuz’ Bölgesini Resmen İlan Etti

Kısa süre önce sırra kadem basan ve daha sonra ailesiyle birlikte tenis sahasında görüntülenen ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden açıklamalarını yayınlamaya devam etti.

'ARTIK SUÇSUZ BÖLGE'

Trump, başkent Washington'da suç oranlarının neredeyse sıfıra indiğini söyledi. Washington’un artık suçsuz bir bölge olduğunu savundu.

Trump, "Bunu Chicago, Los Angeles, New York ve hatta suçun kol gezdiği Baltimore şehri için de söylemek güzel olmaz mıydı?" dedi.

Trump, Şehrin Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın suç oranlarını sıfıra indirmek için kendisiyle çalıştığını belirterek, iş birliklerine inandıklarını vurguladı.

Bowser'ın halk desteğinin kısa sürede yüzde 25 arttığını iddia eden Trump “Washington halkı, gittiği her yerde suçu durdurduğu için ona teşekkür ediyor. Bu, bir mucize değil, sıkı çalışma, cesaret ve akıllı olmak” dedi.

YETKİLİLERE PEŞ PEŞE ELEŞTİRİ

Trump aynı zamanda, California Valisi Gavin Newsom, Illinois Valisi JB Pritzker, Maryland Eyalet Valisi Wes Moore ve Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson'ı da eleştirdi. Trump, bu yetkililerin şiddet suçlarını meşrulaştırmaya çalıştıklarını iddia etti.

