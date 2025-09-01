Trump, ABD’nin ‘Suçsuz’ Bölgesini Resmen İlan Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki suç oranlarının neredeyse sıfıra indiğini belirterek, kenti ‘suçsuz bölge’ olarak ilan etti. Trump, benzer tablonun Chicago, Los Angeles, New York’ta da görülmesini arzu ettiğini belirtti.

Son Güncelleme:
Trump, ABD’nin ‘Suçsuz’ Bölgesini Resmen İlan Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kısa süre önce sırra kadem basan ve daha sonra ailesiyle birlikte tenis sahasında görüntülenen ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden açıklamalarını yayınlamaya devam etti.

Trump, ABD’nin ‘Suçsuz’ Bölgesini Resmen İlan Etti - Resim : 1

'ARTIK SUÇSUZ BÖLGE'

Trump, başkent Washington'da suç oranlarının neredeyse sıfıra indiğini söyledi. Washington’un artık suçsuz bir bölge olduğunu savundu.

Trump, ABD’nin ‘Suçsuz’ Bölgesini Resmen İlan Etti - Resim : 2

Trump, "Bunu Chicago, Los Angeles, New York ve hatta suçun kol gezdiği Baltimore şehri için de söylemek güzel olmaz mıydı?" dedi.

Trump, Şehrin Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın suç oranlarını sıfıra indirmek için kendisiyle çalıştığını belirterek, iş birliklerine inandıklarını vurguladı.

Trump, ABD’nin ‘Suçsuz’ Bölgesini Resmen İlan Etti - Resim : 3

Bowser'ın halk desteğinin kısa sürede yüzde 25 arttığını iddia eden Trump “Washington halkı, gittiği her yerde suçu durdurduğu için ona teşekkür ediyor. Bu, bir mucize değil, sıkı çalışma, cesaret ve akıllı olmak” dedi.

Trump, ABD’nin ‘Suçsuz’ Bölgesini Resmen İlan Etti - Resim : 4

YETKİLİLERE PEŞ PEŞE ELEŞTİRİ

Trump aynı zamanda, California Valisi Gavin Newsom, Illinois Valisi JB Pritzker, Maryland Eyalet Valisi Wes Moore ve Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson'ı da eleştirdi. Trump, bu yetkililerin şiddet suçlarını meşrulaştırmaya çalıştıklarını iddia etti.

Kaynak: AA

Etiketler
Donald Trump ABD Washington
Son Güncelleme:
Türk Bilim İnsanı ABD'de Kayboldu: Usulsüzlükleri Bildirdi, Kovuldu, Sırra Kadem Bastı... Türk Bilim İnsanı ABD'de Kayboldu
Kerem Transferi Sonrası Dursun Özbek’ten Flaş Hamle! Galatasaray’ın Kalesi Artık O Eski Fenerbahçeliye Emanet Olacak Galatasaray'ın Kalesi Fenerbahçeliye Emanet
Barış Alper’den Dursun Özbek’e Ağır İtham! İpler Tamamen Koptu: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü Yönetime Olay Sözler! İpler Tamamen Koptu
Yemen'deki Husiler'den Açıklama! İsrail, Hem Başbakanı Hem Bakanları Öldürdü İsrail, Husiler'in Başbakan ve Bakanlarını Öldürdü
ÇOK OKUNANLAR
Transferi Arapsaçına Dönmüştü! Galatasaray'dan Barış Alper İçin Flaş Karar: Dursun Özbek Derhal Talimat Verdi Galatasaray'dan Flaş Karar! Talimat Verildi
Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu: 'Süreç' Komisyonundan Ekonomiye... Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu
Kerem Transferi Sonrası Dursun Özbek’ten Flaş Hamle! Galatasaray’ın Kalesi Artık O Eski Fenerbahçeliye Emanet Olacak Galatasaray'ın Kalesi Fenerbahçeliye Emanet
Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü, Binlerce Yaralı Var Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem
Ev Sahibi Ve Kiracılara Kötü Haber: Rayiç Bedellere Dev Zam! AKP’li İsim Bili Dayanamayıp İsyan Etti Rayiç Bedellere Dev Zam