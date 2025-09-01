Türk Bilim İnsanı ABD'de Kayboldu: Usulsüzlükleri Bildirdi, Kovuldu, Sırra Kadem Bastı...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’de yaşayan Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek’ten günlerdir haber alınamıyor. CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda görev yapan Dölek’in, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda iş yaşamında usulsüzlükleri dile getirdiği ve bu nedenle baskılara maruz kaldığını aktardığı belirtiliyor.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yaklaşık bir yıl önce görevinden uzaklaştırıldığı öne sürülen Dölek’in ABD vizesinin de iptal edildiği iddia edildi. Akademisyen, sesini duyurmak amacıyla Kanada’ya tek kişilik protesto yürüyüşü başlattı ancak sonrasında kendisinden haber alınamadı. Dölek’in 5 gün önce ABD’nin Mohawk bölgesinde gözaltına alındığı ileri sürülüyor.

Bilim insanının en son 4 gün önce LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, St. Lawrence Nehri kıyısında olduğunu belirterek yorgun düştüğünü, sağlık sorunları yaşadığını yazdığı görüldü. Ailesi ise bu tarihten itibaren hiçbir iletişim kuramadıklarını ifade ediyor.

ANNE DÖLEK: 'GÜNLERDİR HABER ALAMIYORUZ'

Dölek’in annesi Zuhal Dölek, en son 27 Ağustos'ta Mohawk bölgesine girerken görüştükleri oğlundan o günden sonra haber alamadıklarını söyleyerek, “Oğlum bir protesto yürüyüşü yapıyordu. Çünkü ülkeden yasal çıkışına izin vermiyorlardı. Hava yolundan çıkışı halinde tutuklanma ihtimali vardı, çünkü Virginia Üniversitesi çıkış belgesini vermiyordu. ‘Bunu yapmak zorundayım anne, sesimi duyurmak zorundayım, Mohawk bölgesine girmek üzereyim’ dedikten sonra bütün ilişiğimiz kesildi. Telefonları kapandı, bilgisayarları kapandı, hiçbir şekilde ulaşamadık kendisine. Günlerdir hiç haber alamadık. Çocuğum zor durumdaydı, sağlık sorunları vardı. Daha önce bir baygınlık geçirmiş, yaşlı bir kişinin yanında kalıyordu. Kaçak gözüktüğü için çalışamıyordu. Daha önce üniversiteyle mahkemelikti, mahkemeyi kazanmıştı fakat mahkeme sürecinde ülkeden çıkamıyordu, çıkmadığı için de kaçak duruma düştü." dedi.

Furkan Dölek'in ailesi oğullarının hayatından endişe ettiklerini söyledi

'DEPORT EDİLMESİNİ İSTEMİYORUZ'

"Arkadaşları kalp krizi geçirdiğini sanıp kalp masajı yaparken kaburgalarını incitmişler, yürümekte zorlanıyordu." diye konuşan anne Dölek, "İki çantası vardı, ‘Anne, eşyalarımı atmak zorundayım’ dedi. Çok kötü günler geçirdik, hiç haber alamadık. Amerika hükümetinden, konsolosluktan hiçbir bilgi gelmedi. Karayipler’den bir avukatın bize ulaşması sayesinde birkaç numaraya ulaştık ve gözaltına alındığını öğrendik. Oğlumun tutuklu olma ihtimali var. Devletimiz ve büyükelçimizin desteğiyle oğlumun yasal yollardan çıkışını sağlamak istiyoruz. ABD'nin yeni mülteci kanununa göre oğlumun El Salvador'da cezaevine deport edilmesini istemiyoruz, akademik kariyeri var. İnşallah oğluma sağ salim kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

ABD makamları ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: AA-DHA