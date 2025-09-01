Yemen'deki Husiler'den Açıklama! İsrail, Hem Başbakanı Hem Bakanları Öldürdü

Yemen'deki Husiler, İsrail'in 28 Ağustos'ta düzenleyip Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi'yi öldürdüğü saldırıda, ​​​​​​dışişleri ve adalet bakanları da dahil 9 hükümet üyesinin de öldürüldüğünü duyurdu.

Son Güncelleme:
Yemen'deki Husiler'den Açıklama! İsrail, Hem Başbakanı Hem Bakanları Öldürdü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İsrail'in 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırısında, kurdukları hükümetin başbakanı Ahmed Galib er-Rehavi'nin yanı sıra ​​​​​​dışişleri ve adalet bakanları dahil 9 hükümet üyesinin daha öldüğünü açıkladı.

İsrail saldırısında Rehavi'nin yanı sıra Husilerin Enformasyon Bakanı Haşim Şerefeddin, Dışişleri Bakanı Cemal Amir, Adalet ve İnsan Hakları Bakanı Mücahit Ahmed Abdullah Ali, Ekonomi, Sanayi ve Yatırım Bakanı Muin Haşim Ahmed el-Mahakri, Tarım, Balıkçılık ve Su Kaynakları Bakanı Rıdvan Ali er-Rubai, Elektrik, Enerji ve Su Bakanı Ali Seyf Muhammed Hasan, Kültür ve Turizm Bakanı Ali Kasım Hüseyin el-Yafei, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Samir Muhammed Ahmed Bacala ve Gençlik ve Spor Bakanı Ali Ahmed el-Mevlid'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Yemen'deki Husiler'den Açıklama! İsrail, Hem Başbakanı Hem Bakanları Öldürdü - Resim : 1
Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi

Ayrıca Husilerin Başbakanlık Ofisi Müdürü Muhammed Kasım el-Kebsi ile Bakanlar Kurulu Sekreteri Zahid Muhammed el-Amedi'nin de aynı saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 28 Ağustos Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Hava kuvvetleri, Sana bölgesinde Husi rejimine ait bir askeri hedefe hassas güdümlü saldırı gerçekleştirdi” ifadesini kullanmıştı. İsrail medyası, Sana'ya düzenlenen saldırıda Husilerin lider kadrosunun hedef aldığını belirtmiş ancak isim paylaşmamıştı.

Yemen'deki Husiler'den Açıklama! İsrail, Hem Başbakanı Hem Bakanları Öldürdü - Resim : 2

Husiler ise saldırının hükümetin yıllık faaliyet ve performansını değerlendirmek amacıyla düzenlenen rutin bir çalıştay sırasında gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarına misilleme olarak füzeler ve insansız hava araçlarıyla İsrail'e saldırılar düzenliyor ve İsrail'le bağlantılı gemileri hedef alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin de desteğiyle sürdürdüğü saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 63 bin 557 Filistinli hayatını kaybetti, 160 bin 660 kişi yaralandı. Yoğun bombardıman ve ablukanın sürdüğü Gazze Şeridi'nde 9 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce kişi yerinden edildi, 127'si çocuk olmak üzere 348 kişi de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Trump’tan Netanyahu’ya Skandal Talimat: 'Esir Takasını Reddet, Tüm Gücünle Gazze’ye Gir ve Bitir'Trump’tan Netanyahu’ya Skandal Talimat: 'Esir Takasını Reddet, Tüm Gücünle Gazze’ye Gir ve Bitir'Dünya
İsrail'in 'Nokta Atışı' Saldırılarının Sırrı Ortaya Çıktı: İranlı Üst Düzey İsimleri Dinleyemeyince Bakın Kimleri Takibe Almışlar...İsrail'in 'Nokta Atışı' Saldırılarının Sırrı Ortaya Çıktı: İranlı Üst Düzey İsimleri Dinleyemeyince Bakın Kimleri Takibe Almışlar...Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Yemen
Son Güncelleme:
Barış Alper’den Dursun Özbek’e Ağır İtham! İpler Tamamen Koptu: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü Yönetime Olay Sözler! İpler Tamamen Koptu
Trump’tan Netanyahu’ya Skandal Talimat: 'Esir Takasını Reddet, Tüm Gücünle Gazze’ye Gir ve Bitir' 'Esir Takasını Reddet, Tüm Gücünle Gazze’ye Gir ve Bitir'
Türk Bilim İnsanı ABD'de Kayboldu: Usulsüzlükleri Bildirdi, Kovuldu, Sırra Kadem Bastı... Türk Bilim İnsanı ABD'de Kayboldu
Gazze'de Katliam Ağırlaşıyor! Can Kaybı Katlanarak Arttı Gazze'de Katliam Ağırlaşıyor! Can Kaybı Katlanarak Arttı
Son Dakika! Emekli Olacaklar Dikkat! 2025’te Emekli Olsan Ne Olur 2026’yı Beklesen Ne? Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı Emekli Olacaklar Dikkat! Özgür Erdursun Uyardı
New York'ta Türk Bisiklet Taksi Sürücüsünün Şüpheli Ölümü: Gözaltında Hayatını Kaybetti, Arkadaşları İsyan Etti New York'ta Türk Bisiklet Taksi Sürücüsünün Şüpheli Ölümü
ÇOK OKUNANLAR
Transferi Arapsaçına Dönmüştü! Galatasaray'dan Barış Alper İçin Flaş Karar: Dursun Özbek Derhal Talimat Verdi Galatasaray'dan Flaş Karar! Talimat Verildi
Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu: 'Süreç' Komisyonundan Ekonomiye... Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu
Kerem Transferi Sonrası Dursun Özbek’ten Flaş Hamle! Galatasaray’ın Kalesi Artık O Eski Fenerbahçeliye Emanet Olacak Galatasaray'ın Kalesi Fenerbahçeliye Emanet
Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü, Binlerce Yaralı Var Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem
Ev Sahibi Ve Kiracılara Kötü Haber: Rayiç Bedellere Dev Zam! AKP’li İsim Bili Dayanamayıp İsyan Etti Rayiç Bedellere Dev Zam