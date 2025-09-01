Trump’tan Netanyahu’ya Skandal Talimat: 'Esir Takasını Reddet, Tüm Gücünle Gazze’ye Gir ve Bitir'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in i24 televizyon kanalında yayınlanan habere göre, 31 Ağustos 2025 akşamı gerçekleşen İsrail güvenlik kabinesi toplantısında, Hamas ile İsrail arasında önerilen esir takası ve Gazze’de geçici ateşkesi içeren anlaşma tartışıldı. Toplantı, kabine üyeleri ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasında zaman zaman gergin anlara sahne oldu. Toplantıda, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, “Başkan Trump bana kısmi (esir takası) anlaşmasından çekilmemi söyledi. Tüm gücünle (Gazze’ye) gir ve bitir dedi” ifadeleriyle ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatını aktardığı iddia edildi.

Habere göre, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın da aralarında bulunduğu sınırlı sayıda kabine üyesi, Hamas’ın kabul ettiği belirtilen kısmi esir takası anlaşmasına destek verdi. Ancak Netanyahu, bu anlaşmanın gündemlerinde olmadığını net bir şekilde ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail basınında bir gün önce çıkan başka bir haberde de Trump’ın, Tel Aviv yönetimine “Hamas’ı yenilgiye uğratması” için baskı yaptığı ve Netanyahu’nun bu nedenle Gazze’nin işgali konusunda ısrarcı olduğu öne sürülmüştü. Mısır ve Katar’ın arabuluculuğunda 18 Ağustos’ta sunulan ateşkes ve esir takası teklifinin Hamas tarafından kabul edildiği açıklanmış, ancak Netanyahu yönetimi, aradan geçen yaklaşık iki haftada bu teklife yanıt vermemişti.

Kaynak: AA