New York'ta Türk Bisiklet Taksi Sürücüsünün Şüpheli Ölümü: Gözaltında Hayatını Kaybetti, Arkadaşları İsyan Etti

ABD’nin New York kentinde bisiklet taksi sürücülüğü yapan 29 yaşındaki Musa Çetin’in gözaltında bulunduğu karakolda intihar ettiği öne sürüldü. Manhattan’daki 14’üncü karakolda tutulurken fenalaşan Çetin, önce Lenox Hill Hastanesi’ne, ardından Bellevue Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Çetin’in beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.

Musa Çetin'in iş arkadaşları hastane önünde yaşananlara tepki gösterdi

GÖZALTINDA İNTİHAR İDDİASI

Çetin’in gözaltında intihar ettiği öne sürüldü ancak yakınları ve arkadaşları, intihar iddiasına inanmadıklarını belirterek olayın şüpheli yönlerine dikkat çekti. İş arkadaşı Ceylan Gülyaz, Çetin’in boynunda herhangi bir iz bulunmadığını vurgulayarak, “29 yaşında gencecik biri intihar etmiş olamaz, olayın üzeri örtülmemeli” dedi. Arkadaşları ayrıca, Çetin’in 24 saat boyunca kelepçelerinin çıkarılmadığını ve kendilerine karakoldan net bir bilgi verilmediğini savundu.

'SUÇLU OLDUKLARINA İNANIYORUZ'

Gülyaz, hastanedeki şartlara da tepki göstererek, "Şu anda bizi üzen ve daha önemli olan şey, burada o kadar insana yapılan terbiyesizlik ki, çocuk 24 saattir gözaltında, beyni ölmüş, hala bacağında kelepçesi var. Birini dikmişler oraya, adama söylüyorsunuz, 'ben alamam' diyor. Doktorların dediğine göre beyin ölümü gerçekleşti, 1-2 saat içinde kendisini kaybedeceğiz dediler. Biz Türk olarak bundan büyük üzüntü duyuyoruz. Karakoldan net bir bilgi yok, zaten suçlu olduklarına inanıyoruz" dedi.

'MUSA İÇİN SUSMAYACAĞIZ'

Gülyaz, "Bu olayın üzeri örtülmemeli. Türk yetkililerden, derneklerden, avukatlardan ve tüm resmi mercilerden destek bekliyoruz. Olayı örtbas ederler diye korkuyoruz açıkçası. Bu çocuk karakolda öldüğü için suçlu onlar. Ne kimseye cevap veriyorlar ne bir şey söylüyorlar. Burada bir şey oldu hadi gidin diyorlar. Telefonundan emergency numaralarını bulmuşlar arayacakları. Bir arkadaşı aramışlar. O bayan da gece yarısı bir değişik numaradan aradıkları için cevap vermemiş. Sabah da döndüğünde telefonuna arkadaşınız hastanede ölüm durumunda acil gelin demişler. Hepimiz de toplanıp hakkımızı aramanın peşindeyiz. Bundan önce de Tacikistanlı bir arkadaşımız ölmüştü, hakkı aranmadı. Musa için susmayacağız. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil." dedi.

Türk toplumu üyeleri, olayın aydınlatılması için yetkililere çağrıda bulunurken, NYPD’den de şeffaf bir açıklama beklediklerini ifade etti. Daha önce benzer vakalarda sessiz kalındığını hatırlatan arkadaşları, “Musa için susmayacağız” sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

'SORUŞTURMA SÜRÜYOR'

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın Kıdemli Danışmanı ve New York Polis Departmanı (NYPD) Dedektifi Mohamed Amen, hastanede Çetin'i ziyaret ederek yakınlarıyla dua etti. Amen, "Soruşturma titizlikle sürüyor" açıklamasında bulundu. Amen, NYPD Emniyet Müdürü Jessica Tish'e ve Belediye Başkanı Eric Adams'a olayla ilgili bilgi verirken, Belediye Başkanı Adams'ın da konuyla yakından ilgileneceğini açıkladı.

Kaynak: AA-İHA