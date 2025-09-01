İsrail'in 'Nokta Atışı' Saldırılarının Sırrı Ortaya Çıktı: İranlı Üst Düzey İsimleri Dinleyemeyince Bakın Kimleri Takibe Almışlar...

İsrail ve İran arasında 12 gün süren savaşla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. ABD basınında yer alan habere göre İsrail istihbaratı Mossad'ın, İranlı liderlerin korumaları ya da şoförlerinin telefonlarını izleyerek tespit etti ve bölgeye nokta atışı saldırı düzenledi.

İsrail'in 'Nokta Atışı' Saldırılarının Sırrı Ortaya Çıktı: İranlı Üst Düzey İsimleri Dinleyemeyince Bakın Kimleri Takibe Almışlar...
İsrail ve İran arasında geçtiğimiz haziran ayında gerçekleşen '12 Gün Savaşı' olarak da anılan savaşla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

İsrail, İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırmak amacıyla 13 Haziran 2025 tarihinde İran topraklarında çok sayıda noktaya ani hava saldırıları düzenlemişti. Çatışmanın ilk saatlerinde aralarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri ve üst düzey kuvvet komutanlarının da aralarında olduğu liderler ve nükleer bilim insanları hedef alınarak öldürülmüştü.

Nükleer ve savunma tesisleri bombalanmış ve İran hava savunma sistemleri etkisiz hale getirilmişti. İsrail'in nokta atışı saldırarak üst düzey isimleri evlerinde öldürmesi tüm dünyayı şaşkına çevirmişti.

İsrail'in saldırılarının ardından İran, İsrail'deki askerî hedeflere ve sivil yerleşim alanlarına füze saldırılarıyla misilleme yapmıştı. ABD'nin ısrarları üzerine İsrail ve İran 24 Haziran'da ateşkes konusunda anlaşmıştı.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

İki ülke arasındaki gerilimde yeni detaylar ortaya çıktı. New York Times'ta yer alan habere göre, İsrail-İran geriliminin 4. gününde, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Tahran’ın batısında yer alan bir yeraltı tesisinde toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve çok sayıda üst düzey hükümet yetkilisi ile komutan katıldı.

İSRAİL ŞOFÖRLERİ DİNLEDİ

Toplantının yapılacağı yer güvenlik gerekçesiyle çok az kişiyle paylaşılmış, katılımcılar cep telefonu taşımamış ve farklı araçlarla gelmişti. Ancak İsrail, toplantıyı tespit ederek bölgeyi vurdu. New York Times’ın haberine göre, Mossad, toplantıya eşlik eden korumaların ve şoförlerin telefonlarını hackleyerek toplantının yerini belirledi.

Saldırıda bazı kişiler hafif şekilde yaralanırken, olay istihbarat zafiyeti tartışmalarını gündeme taşıdı. İran Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mustafa Haşim Taba, sızıntının en üst karar alma kademelerine kadar ulaştığını belirtmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

