İran’dan Trump’ın Zengezur Koridoru İddialarına Sert Tepki: 'Askerlerin Mezarı Olacak'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Ermenistan, Azerbaycan ve ABD arasında imzalanan üçlü mutabakat zaptının ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın Zengezur Koridoru hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Trump’ın koridoru 99 yıllığına kiraladığı iddiasını eleştiren Velayeti, "Güney Kafkasya, Trump’ın kiralayabileceği sahipsiz bir yer değil. Bu geçit, onun mülkü değil, paralı askerleri için bir mezarlık olacaktır" ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTEKİ TATBİKATLARI HATIRLATTI

Velayeti, bu koridorun bölgenin jeopolitik dengelerini değiştirmeyi amaçladığını, sınırların oynatılmasına ve Ermenistan’ın bölünmesine hizmet ettiğini belirtti. Türkiye ve Azerbaycan’ın ısrarları üzerine İran Silahlı Kuvvetleri’nin kuzeybatıda tatbikatlar düzenleyerek bu girişime karşı kararlılık gösterdiğini aktardı: "Bu girişimi engelleme konusunda kararlığımızı göstermiştik."

'SAFÇA BİR İFADE'

Danışman, Trump’ın bu tür toprak kiralama söyleminin gerçek dışı olduğunu ve Trump’ı "Bir ülkenin başka bir ülkeye koridor kiralaması söylemi safça bir ifade ve Trump da bu saflığa kendini kaptırmış gibi görünüyor" sözleriyle eleştirdi. Velayeti, Trump’ın kendisini bir emlakçı gibi görerek bölgeyi kiralamaya çalıştığını söyledi.

'ABD KORİDORUNU ENGELLEYECEĞİZ'

Velayeti, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın daha önceki İran ziyaretinde, hükümetin söz konusu projeyi "açıkça zararlı ve komplo niyeti taşıyor" şeklinde nitelendirdiğini ve kendisinin de koridorun inşasına karşı olduğunu ifade ettiğini hatırlattı. Danışman Velayeti, "Zengezur Koridoru’nun inşası İran’ın sınırlarında değişikliklere yol açacaktır ve ülkenin kuzey ile kuzeybatısındaki kara bağlantısının Türkiye’ye bağımlı hale getirecektir. Bu plan hayata geçirilirse Güney Kafkasya’nın güvenliği tehlikeye girer. Bu nedenle İran, yanında Rusya olsun ya da olmasın, bölgenin güvenliği için adım atacak ve ABD koridorunu engelleyecektir. Ayrıca stratejik açıdan Rusya’nın da bu koridora karşı olduğuna inanıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA