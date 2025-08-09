Çelik’ten Azerbaycan-Ermenistan Anlaşmasına Destek Mesajı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ortak deklarasyonu memnuniyetle karşıladı. Çelik, anlaşmanın kalıcı barışa hizmet edeceğini ve çatışmadan beslenen odakların etkisini azaltacağını vurguladı.

Son Güncelleme:
Çelik’ten Azerbaycan-Ermenistan Anlaşmasına Destek Mesajı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ortak deklarasyonun kalıcı barışa katkı sağlayacağını ve bölgede çatışmadan beslenen odakların etkisini ortadan kaldıracağını söyledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kalıcı barış için önemli bir aşamanın geçilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde imzaladığı deklarasyonun, hem barışı pekiştireceğini hem de istismar araçlarını ortadan kaldıracağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Kafkasya için ortaya koyduğu barış vizyonuna dikkat çeken Çelik, bu vizyonun önümüzdeki dönemde bölge halklarının yararına olacak yeni kazanımlar getireceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev Arasında Kritik TemasCumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev Arasında Kritik TemasSiyaset

Kaynak: AA

Etiketler
Ömer Çelik Ermenistan Azerbaycan
Son Güncelleme:
Galatasaray'da Gençlik Aşısı! Okan Buruk 2005'li Genç Yıldızı İkna Etti: Defansa İlaç Olacak, Hayırlı Olsun Galatasaray'da Gençlik Aşısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Telefonda Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Görüştü
Transferini Resmen Duyurdular: Sacha Boey Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor, Yolun Açık Olsun! Sacha Boey Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev Arasında Kritik Temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev Arasında Kritik Temas
ÇOK OKUNANLAR
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Çanakkale Yangını Kontrol Altında Çanakkale Yangını Kontrol Altında