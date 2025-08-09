Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile yaptığı görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri kontrol kararını reddetti. Türkiye’nin ateşkes için diplomatik girişimlerine devam ettiğini belirten Erdoğan, Batı’dan gelen Filistin’i tanıma açıklamalarını olumlu buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Telefonda Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsrail’in Gazze’nin tümünü askeri kontrol altına alma kararının asla kabul edilemeyeceğini ifade etti. Türkiye’nin bölgede ateşkesin sağlanması için yoğun diplomatik çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. Erdoğan, Fransa, İngiltere ve Kanada’nın Filistin Devletini tanıyabileceklerine yönelik açıklamalarını önemli bulduğunu, Batı’da İsrail’e yönelik eleştirilerin giderek arttığını kaydetti.

Türkiye’nin Filistin’in yanında olmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, bölgedeki kalıcı barış ve huzurun sağlanması için çabaların kararlılıkla süreceğini dile getirdi.

