Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev Arasında Kritik Temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı.

Görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yolunda sağlanan ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu, tesisi hedeflenen kalıcı barış ve istikrar ortamının tüm bölgenin huzur ve istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin bu hedef doğrultusunda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini belirtti" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev
