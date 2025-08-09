Kuzey Makedonya'da Yerel Seçimler 19 Ekim'de Gerçekleşecek
Kuzey Makedonya’da yerel seçimlerin 19 Ekim tarihinde yapılacağı duyuruldu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Meclis Başkanı Afrim Gashi, seçim tarihini resmen onaylayarak ilgili kararı imzaladı. Buna göre, belediye başkanının ilk turda seçilemediği yerlerde ikinci tur seçimler 2 Kasım'da düzenlenecek.
Gashi, seçim süreci boyunca Meclis’in olağan idari işleyişini sürdüreceğini, ancak kampanya dönemi boyunca Genel Kurul oturumlarının gerçekleştirilmeyeceğini ifade etti.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: