Kuzey Makedonya'da Yerel Seçimler 19 Ekim'de Gerçekleşecek

Kuzey Makedonya’da yerel seçimlerin 19 Ekim tarihinde yapılacağı duyuruldu.

Meclis Başkanı Afrim Gashi, seçim tarihini resmen onaylayarak ilgili kararı imzaladı. Buna göre, belediye başkanının ilk turda seçilemediği yerlerde ikinci tur seçimler 2 Kasım'da düzenlenecek.

Gashi, seçim süreci boyunca Meclis’in olağan idari işleyişini sürdüreceğini, ancak kampanya dönemi boyunca Genel Kurul oturumlarının gerçekleştirilmeyeceğini ifade etti.

