Londra’da Gazze Protestosuna Polis Müdahalesi! Çok Sayıda Gözaltı

İngiltere’nin başkenti Londra’da, Gazze’ye destek amacıyla yapılan protestoya güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Son Güncelleme:
Londra’da Gazze Protestosuna Polis Müdahalesi! Çok Sayıda Gözaltı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Parlamento Meydanı’nda toplanan yüzlerce eylemci, Filistin Eylem Hareketi’ne yönelik yasağın kaldırılmasını talep ederek “Yasağı Kaldır” sloganıyla gösteri düzenledi. Protestoya katılan kalabalık, Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek ve yasaklanan gruba destek vermek amacıyla bir araya geldi.

Polis ekipleri, göstericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulunduktan sonra müdahalede bulunarak 50'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Yetkililer, gözaltı sayısının artabileceğini belirtti ve olayla ilgili sürecin takip edildiğini açıkladı.

Bakan Fidan'dan Mısır'da 'Gazze' Mesajı: 'Bu Bir Soykırım Planı, Dünyayı Ayağa Kaldırmalıyız'Bakan Fidan'dan Mısır'da 'Gazze' Mesajı: 'Bu Bir Soykırım Planı, Dünyayı Ayağa Kaldırmalıyız'Siyaset
İsrail'in İşgal Kararı Sonrası Katliamlara Devam! Gazze'de Can Kaybı Artıyorİsrail'in İşgal Kararı Sonrası Katliamlara Devam! Gazze'de Can Kaybı ArtıyorDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Gazze
Son Güncelleme:
Kimse Bu Detayı Bilmiyor, 5 Yıl Süresi Var: SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak
ABD'nin En Kalabalık Meydanında Silahlı Saldırı! Yaralılar Var En Kalabalık Meydanda Silahlı Saldırı! Yaralılar Var
Transferini Resmen Duyurdular: Sacha Boey Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor, Yolun Açık Olsun! Sacha Boey Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor
İran'da 20 MOSSAD Ajanı Yakalandı İran'da 20 MOSSAD Ajanı Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!