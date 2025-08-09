Bakan Fidan'dan Mısır'da 'Gazze' Mesajı: 'Bu Bir Soykırım Planı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında El Alameyn’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesinin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan toplantıda şöyle konuştu:

"Ziyaretime sabah Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edilerek başladım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi önderliğinde Türkiye-Mısır ilişkileri ileri noktalara ilerlemiştir. Bu önderlik, bölgesel sorunlara yönelik stratejilerimizi yakınlaştırmış ve ortak hareket etme imkanı sağlamıştır. Mısır ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz devam ederken bu hacim 9 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaştırmak.

Gazzelilerin korunması, insanların huzura ulaştırılması ve ateşkesin sağlanması için koordinasyon içerisindeyiz. Mısır'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz ancak İsrail tüm bu çabalara rağmen ateşkesi ısrarla sabote ediyor. İsrail'in faşist, fundamentalist bir biçimde yönetildiğini tüm dünya artık biliyor. Özellikle Batı dünyası, Netanyahu'ya karşı Filistin'in yanında durmanın önemini ön plana çıkarıyor. Gazze'nin tamamının işgali planlına sonuna kadar karşı çıkıyoruz. Bu kararın soykırımcı bir adım olduğunu vurguluyoruz. İsrail'in soykırımcı politikalarına karşı uluslararası hukuku sonuna kadar koruyacağız. Filistinlileri yok etme çabalarının her zaman karşısında duracağız. Türkiye ve Mısır olarak İsrail'in soykırımcı planının ve saldırgan senaryolarının karşısındayız. Gazze'ye şu ana kadar 102 bin ton insani yardım gönderdik. Görüşmede ayrıca bölgemizi ilgilendiren önemli konuları masaya yatırdık. Mısır'ın Akdeniz'e olan kıyısı nedeniyle toplantımızın El Alameyn'de gerçekleştirilmesinin sembolik önemi bulunmaktadır.

'İSRAİL'İN YAYILMACILIĞI TEHDİT'

Türkiye olarak Sudan'ın birliğini ve egemenliğini savunuyoruz. Mevcut sorunlara diplomatik ve barışçıl çözümler bulmalıyız. İsrail'in planları arasında Lübnan ve Suriye'de gördüğümüz üzere işgal ya da bu ülkeleri zayıflatmak yer alıyor. Sadece soykırım değil, İsrail'in bölgedeki yayılmacılığı önemli bir tehdit olmaya başlamıştır.

İsrail'in uyguladığı soykırım politikası sürekli yeni aşamaya taşınıyor. İsrail, yardımları engelleyerek Gazze'lilerin Filistin'i terk etmesini amaçlıyor. Gazze'yi Filistinsizleştirmek kendi yerleşimcilerini yerleştirmeyi hedefliyor. Bu mesele artık sadece Filistinlilerin, Arap dünyasının değil dünya üzerindeki bütün ezilenlerin meselesi haline geldi. İsrail'in akıttığı kan, dünyanın her yerindeki katliamların tohumunu sulamaktadır. Bu durum ile mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Üzülmek, yılmak yok. Pes etmek, umutsuzluk yok. Dünyayı ayağa kaldırmalıyız. Sadece devletler değil, STK'lar da harekete geçmeli. Zalim zulmüyle beraber tarihten silinecektir. İnsanları keskin nişancılarıyla öldürten Netanyahu zalimliği de bundan muaf değildir. İsrail'in yanında durmanın bedeli ağırdır."

Kaynak: Haber Merkezi