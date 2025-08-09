Lübnan’da Mühimmat Deposunda Patlama: 6 Asker Hayatını Kaybetti

Lübnan’ın Sur kentinde mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamada 6 asker hayatını kaybetti. Patlamanın, İsrail saldırılarından kalan mühimmatların etkisiz hale getirilmesi sırasında meydana geldiği belirtildi.

Lübnan'da ülkenin güneyindeki Sur kentinde bir mühimmat deposundaki malzemeleri etkisiz hale getirme çalışmaları sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, 6 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, "Sur kentinin Zibkin Vadisi bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 6 asker şehit oldu, bazı askerler yaralandı." ifadesine yer verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, patlamanın sebeplerinin araştırıldığı kaydedildi.

Daha önce Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, patlamanın İsrail’in saldırılarından kalan mühimmatları etkisiz hale getirme çalışmaları sırasında meydana geldiği açıklanmıştı.

CUMHURBAŞKANINDAN TAZİYE MESAJI

Lübnan Cumhurbaşkanlığının X hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ölen askerler için derin üzüntüsünü dile getirdi, ailelerine ve orduya başsağlığı dilemişti.

Başbakan Nevvaf Selam da sosyal medya hesabından, patlamada hayatını kaybeden askerler için taziye paylaşımında bulunmuştu.

Kaynak: AA

