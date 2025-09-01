Gazze Spor Kulübü Genel Müdürü Luey İsteyte İsrail Saldırısında Öldürüldü

Gazze'nin en eski kulüplerinden Gazze Spor Kulübü'nün 46 yaşındaki Genel Müdürü Luey İsteyte, İsrail saldırısında hayatını kaybetti. Kulüp, yaptığı açıklama ile olayı doğruladı.

Gazze Spor Kulübü Genel Müdürü Luey İsteyte İsrail Saldırısında Öldürüldü
Gazze'nin en eski spor kulüplerinden Gazze Spor Kulübü'nün Genel Müdürü Luey İsteyte, Gazze Şeridi’nin kuzeybatısındaki Zekim kontrol bölgesinde insani yardım bekleyen sivillerin bulunduğu noktaya düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Spor Kulübü Genel Müdürü Luey İsteyte şehit oldu" ifadelerine yer verildi.

2015 yılından bu yana kulüpte idari müdürlük görevini sürdüren 46 yaşındaki İsteyte, daha önce hentbol sporunda da öne çıkan bir isim olarak biliniyordu.

Gazze Spor Kulübü Genel Müdürü Luey İsteyte İsrail Saldırısında Öldürüldü - Resim : 1

SPOR CAMİASINDAN 774 KİŞİ ÖLDÜ

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub, geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında spor camiasından 774 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Filistin sporu eşi benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıya" ifadesini kullanmıştı.

Racub, hayatını kaybedenler arasında 355 futbolcu, 277 spor federasyonu mensubu ve 142 Filistinli izcinin bulunduğunu, ayrıca 119 kişinin kayıp olduğunu kaydetti. Federasyon Başkanı, aynı süre zarfında Batı Şeria ve Gazze’deki 288 spor tesisinin de İsrail saldırıları sonucu tamamen ya da kısmen yıkıldığını aktardı.

Kaynak: AA

