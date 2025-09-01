Savunma Sanayinin Devleri Arasında 5 Türk Şirket Yer Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyanın en prestijli savunma sanayi listelerinden biri olan Defense News Top 100’de bu yıl 5 Türk savunma sanayi şirketi yer aldı. ABD merkezli yayıncılık kuruluşu Defense News tarafından her yıl açıklanan liste, şirketlerin bir önceki yıla ait savunma satışlarına göre hazırlanıyor.

Listeye giren Türk şirketleri ve sıralamaları şöyle:

ASELSAN – 43. sıra. Gelir: 3,54 milyar dolar. (Geçen yıl: 42. sıra)

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) – 47. sıra. Gelir: 3,15 milyar dolar. (Geçen yıl: 50. sıra)

ROKETSAN – 71. sıra. Gelir: 1,54 milyar dolar. (Geçen yıl: Aynı sıra)

ASFAT – 78. sıra. Gelir: 1,28 milyar dolar. (Geçen yıl: 94. sıra)

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) – 80. sıra. Gelir: 1,21 milyar dolar. (Geçen yıl: 84. sıra)

LİDER DEĞİŞMEDİ

2024 sıralamasında Lockheed Martin, 68,39 milyar dolarlık savunma geliriyle zirvedeki yerini korudu. Onu sırasıyla RTX (eski adıyla Raytheon) ve China Aerospace Science and Industry Corporation izledi.

İlk 10’da şu ülkeler yer aldı:

ABD: 6 şirket

Çin: 2 şirket

İngiltere ve Fransa: 1’er şirket

Genel olarak listede ABD’den 48, İngiltere'den 6, Türkiye, Fransa ve Çin’den 5’er, Almanya’dan 4,

Güney Kore ve İsrail’den 3’er şirket yer aldı.

Kaynak: AA