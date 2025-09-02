ABD’de 50 Eyalet Ayağa Kalktı! Tek Bir Talepleri Var...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’de her yıl eylül ayının ilk pazartesi günü kutlanan İşçi Bayramı, bu yıl hükümet karşıtı gösterilere sahne oldu. Ülke genelinde 50 eyalette bir araya gelen binlerce kişi, Başkan Donald Trump’a istifa çağrısı yaptı. Özellikle New York’un Manhattan bölgesinde bulunan Trump Tower önünde toplanan protestocular, Trump yönetiminin işçi haklarını göz ardı ettiğini ve milyonerlerin çıkarlarını koruduğunu öne sürdü.

Trump Tower çevresinde bir araya gelen kalabalık, “Trump şimdi gitmeli”, “Trump benim kralım değil” ve “Emekçiler milyonerlerden değerli” yazılı pankartlarla seslerini duyurdu. Göstericiler, sık sık attıkları sloganlarla Trump’ın politikalarına tepkilerini dile getirdi.

Protestoya katılan işçiler, emekçiler ve gençler, “Trump’ın politikaları işçileri yok sayıyor. Trump halkın değil zenginlerin başkanı oldu. Biz emeğimizin değerini istiyoruz” diyerek yönetime karşı öfkelerini ifade etti.

New York Polis Departmanı (NYPD), gösteriler sırasında Trump Tower çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Binanın etrafında polis barikatları kurulurken, onlarca polis memuru bölgede güvenliği sağlamak için görev yaptı.

Protestolar sadece New York’la sınırlı kalmadı. Chicago, Los Angeles, Washington D.C., Boston ve San Francisco gibi büyük şehirlerde de sendikalar, öğrenci grupları ve göçmen hakları savunucuları öncülüğünde eylemler düzenlendi.

Göstericiler, Trump yönetiminin işçi sınıfı karşıtı politikalarını eleştirerek, sosyal güvenlik, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi alanlarda daha fazla destek talep etti. Organizatörler, önümüzdeki aylarda da benzer eylemlerin devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: İHA