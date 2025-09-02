ABD’de 50 Eyalet Ayağa Kalktı! Tek Bir Talepleri Var...

ABD’de İşçi Bayramı, bu yıl 50 eyalette düzenlenen Trump karşıtı protestolarla geçti. Binlerce kişi, Trump’ın işçi haklarını yok saydığını ve zenginlerin çıkarlarını öncelediğini savunarak istifa çağrısında bulundu.

Son Güncelleme:
ABD’de 50 Eyalet Ayağa Kalktı! Tek Bir Talepleri Var...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’de her yıl eylül ayının ilk pazartesi günü kutlanan İşçi Bayramı, bu yıl hükümet karşıtı gösterilere sahne oldu. Ülke genelinde 50 eyalette bir araya gelen binlerce kişi, Başkan Donald Trump’a istifa çağrısı yaptı. Özellikle New York’un Manhattan bölgesinde bulunan Trump Tower önünde toplanan protestocular, Trump yönetiminin işçi haklarını göz ardı ettiğini ve milyonerlerin çıkarlarını koruduğunu öne sürdü.

ABD’de 50 Eyalet Ayağa Kalktı! Tek Bir Talepleri Var... - Resim : 1

Trump Tower çevresinde bir araya gelen kalabalık, “Trump şimdi gitmeli”, “Trump benim kralım değil” ve “Emekçiler milyonerlerden değerli” yazılı pankartlarla seslerini duyurdu. Göstericiler, sık sık attıkları sloganlarla Trump’ın politikalarına tepkilerini dile getirdi.

ABD’de 50 Eyalet Ayağa Kalktı! Tek Bir Talepleri Var... - Resim : 2

Protestoya katılan işçiler, emekçiler ve gençler, “Trump’ın politikaları işçileri yok sayıyor. Trump halkın değil zenginlerin başkanı oldu. Biz emeğimizin değerini istiyoruz” diyerek yönetime karşı öfkelerini ifade etti.

ABD’de 50 Eyalet Ayağa Kalktı! Tek Bir Talepleri Var... - Resim : 3

New York Polis Departmanı (NYPD), gösteriler sırasında Trump Tower çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Binanın etrafında polis barikatları kurulurken, onlarca polis memuru bölgede güvenliği sağlamak için görev yaptı.

ABD’de 50 Eyalet Ayağa Kalktı! Tek Bir Talepleri Var... - Resim : 4

Protestolar sadece New York’la sınırlı kalmadı. Chicago, Los Angeles, Washington D.C., Boston ve San Francisco gibi büyük şehirlerde de sendikalar, öğrenci grupları ve göçmen hakları savunucuları öncülüğünde eylemler düzenlendi.

ABD’de 50 Eyalet Ayağa Kalktı! Tek Bir Talepleri Var... - Resim : 5

Göstericiler, Trump yönetiminin işçi sınıfı karşıtı politikalarını eleştirerek, sosyal güvenlik, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi alanlarda daha fazla destek talep etti. Organizatörler, önümüzdeki aylarda da benzer eylemlerin devam edeceğini duyurdu.

Dost Acı Söyledi... Trump'tan Gündem Olacak İsrail Yorumu: 'Eskiden Tam Kontrolü Vardı'Dost Acı Söyledi... Trump'tan Gündem Olacak İsrail Yorumu: 'Eskiden Tam Kontrolü Vardı'Dünya

Trump, ABD’nin ‘Suçsuz’ Bölgesini Resmen İlan EttiTrump, ABD’nin ‘Suçsuz’ Bölgesini Resmen İlan EttiDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
ABD Donald Trump
Son Güncelleme:
Dursun Özbek Ederson’un İntikamını Fena Alacak! Dünya Kupası Bulunan Yıldız Kaleci Adım Adım Galatasaray’a: Fabrizio Romano Resmen Duyurdu Galatasaray'dan Bomba Kaleci Hamlesi
Artık Kola İçmek Bile Lüks Olacak! Dev Zam Geliyor, O Tarihten İtibaren Geçerli Olacak Kolaya Dev Zam! O Tarihten İtibaren Geçerli
Dost Acı Söyledi... Trump'tan Gündem Olacak İsrail Yorumu: 'Eskiden Tam Kontrolü Vardı' Dost Acı Söyledi... Trump'tan Gündem Olacak İsrail Yorumu
Sumud Filosu Yeniden Yola Çıktı! Ünlü İsimler Gazze İçin Gidiyor Sumud Filosu Yeniden Yola Çıktı! Ünlü İsimler Gazze İçin Gidiyor
ÇOK OKUNANLAR
Kurtlar Vadisi’nin Racon Babası Memati’nin Biricik Aşkıydı! Didem Taslan Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü Estetikle Bambaşka Biri Oldu
Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi! Canlı Yayında Şok Sözler: 'Mahkeme Başkanı Değilsin, Hüküm Veremezsin' Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi
Antalya'da Acı Olay: Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu
Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi? Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi
İSTOÇ'ta Büyük Yangın! 17 İş Yeri Zarar Gördü İSTOÇ'ta Büyük Yangın! 17 İş Yeri Zarar Gördü