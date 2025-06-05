Yeni Zelanda'da Haka Protestosuna Rekor Ceza: 3 Maori Vekil Parlamentodan Uzaklaştırıldı

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Yeni Zelanda Parlamentosu, Kasım 2024’teki bir yasa oylaması sırasında Haka dansı ile protesto gerçekleştiren üç Maori milletvekili hakkında cezai işlem uygulama kararı aldı. Parlamento Ayrıcalıklar Komitesi’nin tavsiyesi doğrultusunda üç milletvekili geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

REKOR CEZA

Te Pati Maori Partisi’nin eş başkanları Debbie Ngarewa-Packer ve Rawiri Waititi’ye 21 gün, genç milletvekili Hana-Rawhiti Maipi-Clarke’a ise 7 gün görevden uzaklaştırma cezası verildi. Bu karar, Yeni Zelanda siyasi tarihinde bir milletvekiline verilen en uzun uzaklaştırma cezası olarak kayıtlara geçti.

NE OLMUŞTU?

Söz konusu protesto, hükümetin “Antlaşma İlkeleri Yasa Tasarısı”nı görüşmeye açtığı sırada gerçekleşti. Tasarı, 1840 yılında İngiliz Kraliyeti ile yerli halk Maoriler arasında imzalanan Waitangi Antlaşması’nın hükümlerinin yeniden yorumlanmasını öngörüyor ve ülkede büyük tartışmalara neden oluyor.

Oylama öncesi Haka dansı yaparak tepkilerini dile getiren milletvekilleri, Meclis Başkanlığı tarafından salondan çıkarılmış ve ardından haklarında disiplin süreci başlatılmıştı. Parlamento Komitesi, davranışın “düzeni bozduğu ve kuralları ihlal ettiği” gerekçesiyle cezayı uygun buldu.

'CEZA ORANTISIZ'

Ana muhalefet partisi olan İşçi Partisi ise verilen cezaların orantısız olduğunu savundu. Parti yetkilileri, vekillerin yalnızca kınanması gerektiğini belirterek daha yapıcı bir çözüm çağrısında bulundu.

Te Pati Maori Partisi liderleri ise cezayı “siyasi baskı” olarak niteledi. Parti yetkilileri, Maorilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini vurgulayarak, yasa tasarısının geri çekilmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.

Kaynak: AA