ABD’den Yeni Seyahat Yasağı! Trump, 12 Ülkenin Vatandaşlarına Kapıyı Kapattı

ABD Başkanı Trump, imzaladığı ve pazartesi gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni kararla, 12 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini tamamen yasakladı. Kararnamede 7 ülke vatandaşlarına da kısıtlama getirildi.

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ABD’den Yeni Seyahat Yasağı! Trump, 12 Ülkenin Vatandaşlarına Kapıyı Kapattı

ABD Başkanı Donald Trump, ilk başkanlık döneminde büyük tartışmalara yol açan seyahat yasağı kararlarına bir yenisini daha ekledi. Trump, imzaladığı ve pazartesi gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek olan yeni başkanlık kararnamesiyle 12 ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişini yasakladı.

ULUSAL GÜVENLİK GEREKÇESİYLE YASAK

Karara göre Afganistan, Myanmar, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşları ABD'ye giriş yapamayacak.

Trump, bu yasağı "ulusal güvenlik" gerekçesiyle aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Güvenli ve güvenilir bir şekilde inceleyemediğimiz hiçbir ülkeden açık göç alamayız... Bu nedenle Yemen, Somali, Haiti, Libya ve diğer birçok ülke için seyahat kısıtlamaları getiren yeni bir karar imzalıyorum"

7 ÜLKEYE DAHA KISITLAMA

Trump’ın aynı kararname kapsamında, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela’dan gelen kişilere de çeşitli giriş kısıtlamaları getirdiği açıklandı. Ancak bu kısıtlamaların, geçerli vizesi olanları ve ABD’de daimi ikamet izni bulunan kişileri kapsamadığı bildirildi.

İKİNCİ KEZ BENZER YASAK

Trump, ilk başkanlık döneminde 2017 yılında da benzer bir karar alarak İran, Irak, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamıştı. Daha sonra bu listeye Kuzey Kore, Venezuela ve Çad da eklenmişti. Söz konusu yasak, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından 2018’de anayasal bulunarak onaylanmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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