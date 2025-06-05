ABD Başkanı Trump'tan Öğrencilere Vize Şoku! Askıya Aldı

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ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi’ni hedef alan çarpıcı bir kararnameye imza attı. Beyaz Saray tarafından dün açıklanan başkanlık kararına göre, Harvard’a yeni yabancı öğrenci vizeleri 6 ay süreyle askıya alındı. Karar, F, M ve J vize türleriyle üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencileri ve değişim programlarına katılacak uluslararası akademisyenleri kapsıyor.

Beyaz Saray, kararın “ulusal güvenlik” gerekçesiyle alındığını vurgularken, Harvard’ın “yabancı öğrenciler için uygun bir destinasyon olmaktan çıktığını” iddia etti. Kararda, üniversitenin yabancı öğrencilerle ilgili disiplin kayıtlarını yeterince paylaşmadığı ve antisemitizmle mücadelede yetersiz kaldığı öne sürüldü. Ayrıca, Harvard’ın Çin ile olan mali ve akademik bağlantıları da kararın gerekçeleri arasında yer aldı.

Harvard Üniversitesi, yaklaşık 6.800 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor ve bu öğrenciler, toplam öğrenci nüfusunun yaklaşık %27’sini oluşturuyor. Üniversite yönetimi, kararın “hukuksuz” olduğunu ve akademik özgürlüğe zarar verdiğini belirterek, karara karşı hukuki mücadele başlatacağını duyurdu. Harvard Sözcüsü Jason Newton, “Uluslararası öğrencilerimiz, üniversitemizi ve ülkemizi zenginleştiren önemli bir topluluktur. Bu misyonumuzu sürdürmek için kararlıyız” dedi.

Karar, Trump yönetiminin Harvard’a yönelik daha geniş çaplı bir baskının parçası olarak görülüyor. Daha önce üniversiteye sağlanan milyarlarca dolarlık federal fon kesilmiş ve vergi muafiyeti statüsü tartışmaya açılmıştı. Kararın, uluslararası öğrencilerin Harvard’daki eğitim planlarını ve üniversiteye olan küresel ilgiyi nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

Kaynak: DHA