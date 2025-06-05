Hindistan'dan THY'ye Sürpriz Denetim! Rapor Ortaya Çıktı

Hindistan’da Türkiye karşıtlığı devam ederken, Türk Hava Yolları (THY) hakkında güvenlik ihlalleri tespit edildiği açıklandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 4 büyük havalimanında yaptığı sürpriz denetimlerde THY’nin tehlikeli madde taşıma kurallarını ihlal ettiği ileri sürüldü.

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Hindistan'dan THY'ye Sürpriz Denetim! Rapor Ortaya Çıktı

Hindistan ile Pakistan arasında geçtiğimiz ay yaşanan askeri gerilim sonrası bölgede tansiyon güçlükle düşürülmüştü. İki ülke savaşın eşiğinden dönmüş ve ateşkes ilan edilmişti. Yaşananların ardından Hindistan, Pakistan'ı desteklediği gerekçesiyle Türkiye'ye boykot başlatmıştı. Hint kamuoyunda Türk ürünlerine boykot çağrıları yapılmış ve Hint turistlerin Türkiye’ye gitmemesi yönünde kampanyalar düzenlenmişti.

THY'YE SÜRPRİZ DENETİM

Son gelişme ise havacılık alanında yaşandı. Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 29 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında Delhi, Haydarabad, Chennai ve Bengaluru havalimanlarında Türk Hava Yolları'na (THY) yönelik sürpriz denetimler gerçekleştirdi. Kurum, bu denetimlerde THY’nin güvenlik prosedürlerinde ciddi eksikliklere rastlandığını öne sürdü.

Hindistan'dan THY'ye Sürpriz Denetim! Rapor Ortaya Çıktı - Resim : 1

RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Yapılan açıklamada, THY’nin bazı uçuşlarında patlayıcılar da dahil olmak üzere tehlikeli maddelerin Hindistan makamlarının zorunlu onayı olmadan taşındığı belirtildi. Kurum, "Gerekli belgeler ya eksikti ya da hiç sunulmamıştı" ifadelerini kullanarak, ulusal ve uluslararası havacılık kurallarının ihlal edildiğini savundu.

Denetimlerde ayrıca uçuş sonrası bakım prosedürlerine dair eksiklikler de gündeme geldi. Kurum açıklamasında, "Uçağın varışı sırasında Uçak Bakım Mühendisi mevcut değildi ve varış prosedürü bir teknisyen tarafından yürütüldü" denildi. THY’nin Hindistan’daki yer hizmetleri sağlayıcısı GHA ile geçerli bir anlaşmasının da bulunmadığına dikkat çekildi.

Söz konusu tespitler üzerine Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları’ndan eksiklerin giderilmesini talep etti. Ayrıca hem Hindistan sivil havacılık kurallarına hem de Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) standartlarına tam uyum çağrısı yapıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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